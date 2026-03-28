Haberler Yaşam Haberleri Kamyondan servet çıktı! 5 Milyonluk TL’lik kaçak tütün ele geçirildi
Giriş Tarihi: 28.03.2026 15:37

Kırşehir’de durdurulan kamyonda piyasa değeri 5 milyon 500 bin TL olan 5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyet ekiplerinin dikkatli çalışması büyük bir kaçakçılık girişimini daha ortaya çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada adeta milyonluk yük ele geçirildi. Aramalarda, 264 koli içerisinde toplam yaklaşık 5,5 ton kıyılmış tütün bulundu. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak B.Ş. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

