Kamyonet çöken yola düştü kepçe yardımı ile kurtarıldı

Olay, 12.00 sıralarında Güngören Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Almut yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken yolun aniden çökmesiyle büyük bir çukura saplandı. Market ürünü getiren kamyonetin yolda kalması üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ardından sevk edilen belediye ekiplerine ait bir kepçe, aracı bulunduğu yerden çıkardı. Kamyonetin kurtarılmasının hemen ardından belediye ekipleri, çöken yola mıcır dökerek çukuru kapattı. Yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapalı kalan cadde, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeniden ulaşıma açıldı.