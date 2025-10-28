Haberler Yaşam Haberleri Kamyonet çöken yola düştü kepçe yardımı ile kurtarıldı
Giriş Tarihi: 28.10.2025 18:35

Kamyonet çöken yola düştü kepçe yardımı ile kurtarıldı

İstanbul'da yağan sağanak yağışlar yollarda çökme olaylarının meydana gelmesine neden oldu. Güngören ilçesinde markete ürün getiren bir kamyonet, yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, kamyonet ise kepçe yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Olay, 12.00 sıralarında Güngören Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Almut yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken yolun aniden çökmesiyle büyük bir çukura saplandı. Market ürünü getiren kamyonetin yolda kalması üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ardından sevk edilen belediye ekiplerine ait bir kepçe, aracı bulunduğu yerden çıkardı. Kamyonetin kurtarılmasının hemen ardından belediye ekipleri, çöken yola mıcır dökerek çukuru kapattı. Yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapalı kalan cadde, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeniden ulaşıma açıldı.

