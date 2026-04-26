Haberler Yaşam Haberleri Kamyonet kazası 1 can aldı
Giriş Tarihi: 26.04.2026

SENA UYANER
  • ABONE OL
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Yakup Can Yalçın, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. A.İ.A. yönetimindeki kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, dedesiyle birlikte parktan dönen Yakup Can Yalçın'a çarptı. İddiaya göre küçük çocuk aniden yola çıktı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yakup Can Yalçın, yakınları tarafından otomobille Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü A.İ.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA