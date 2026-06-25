Kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti: 10 yaşındaki kız çocuğu öksüz kaldı

Rize'de önceki gün akşam saatlerinde iş çıkışı sahil çay çarşısından karşıdan karşıya geçerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 33 yaşındaki Arzu Demet Yıldız geriye 10 yaşlarında bir kız çocuğu bıraktı.

Eşinden 3-4 yıl önce ayrıldıktan sonra yaşama tutunmak için özel bir şirkette çalışan 33 yaşındaki Arzu Demet Yıldız iş çıkışı sahil ara yoldan şehir merkezine geçişi sırasında kamyonetin çarpıp kaçması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Eşinden 3-4 yıl önce ayrıldığı belirtilen genç kadının Güneysu ilçesinde RTEÜ Fizik tedavi bölümünde çalıştığı ve annesi ile yaşadığı belirtildi. Güneysu ilçesi Birlik mahallesinde yaşayan genç kadının ölümü ilçe halkını yasa boğdu. Genç kadın ilçe merkez camiinde öğle namazı sonrası Aile kabristanlığına toprağa verilecek.