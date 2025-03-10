Kamyonetin plakasını montla kapatarak kaçak moloz dökenlere 80 bin lira ceza

Avcılar Firuzköy, Yeşilkent ve Tahtakale Mahallelerindeki arazilere kaçak moloz dökümünün önüne geçilmesi için kurulan güvenlik kameralarına yansıyan 3 kişi, 523. Sokak'taki boş arsaya kamyonetle gelerek kaçak döküm yaptı.

Daha önce de kamera ile yapılan denetimlere yakalanan ve cezai işlem uygulandığı belirlenen 3 kişiden 2'si moloz yüklü çuvalları araçtan indirirken 1 kişi de yakalanmamak için kamyonetin plakasını kapattı.

Kaçak döküm yapan 3 kişi molozları döktükten sonra olay yerinden uzaklaşırken görüntülerden aracın plaka bilgilerine ulaşan zabıta ekipleri Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek talep etti. Bilgilerine ulaşılan 3 kişiye Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 80 bin lira idari para cezası uygulandı.