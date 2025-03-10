Haberler Yaşam Haberleri Kamyonetin plakasını montla kapatarak kaçak moloz dökenlere 80 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 10.3.2025 17:40 Son Güncelleme: 10.3.2025 18:00

Kamyonetin plakasını montla kapatarak kaçak moloz dökenlere 80 bin lira ceza

İstanbul Avcılar’da kamyonetin plakasını montla kapatarak kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen 3 kişiye zabıta ekipleri tarafından 80 bin lira ceza kesildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kamyonetin plakasını montla kapatarak kaçak moloz dökenlere 80 bin lira ceza

Avcılar Firuzköy, Yeşilkent ve Tahtakale Mahallelerindeki arazilere kaçak moloz dökümünün önüne geçilmesi için kurulan güvenlik kameralarına yansıyan 3 kişi, 523. Sokak'taki boş arsaya kamyonetle gelerek kaçak döküm yaptı.

Daha önce de kamera ile yapılan denetimlere yakalanan ve cezai işlem uygulandığı belirlenen 3 kişiden 2'si moloz yüklü çuvalları araçtan indirirken 1 kişi de yakalanmamak için kamyonetin plakasını kapattı.

Kaçak döküm yapan 3 kişi molozları döktükten sonra olay yerinden uzaklaşırken görüntülerden aracın plaka bilgilerine ulaşan zabıta ekipleri Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek talep etti. Bilgilerine ulaşılan 3 kişiye Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonetin plakasını montla kapatarak kaçak moloz dökenlere 80 bin lira ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz