Kamyonetin saka kapağına elini sıkıştırdı! İşaret parmağı koptu

Giriş Tarihi: 15.01.2026 16:30

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kamyonetin kasa kapağına elini sıkıştıran yaşlı adamın işaret parmağı koptu. 66 yaşındaki adam, hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Bursa'daki olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Remzi D. (66), kamyonetin kasasına yükleme yaptığı sırada kasa kapağının aniden kapanması sonucu sağ elini sıkıştırdı. Talihsiz adamın sağ el işaret parmağı koptu.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Remzi D., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

