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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Kamyonetin üzerine dev kaya düştü: 4 ölü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kamyonetin üzerine dev kaya düştü: 4 ölü
Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Feci olay dün akşam saatlerinde Karaağaçlı Mahallesi, Tonya- Vakfıkebir karayolu Saatli mevkisinde meydana geldi. Vakfıkebir'den Tonya'ya gitmekte olan, Rahmi Yüksel (65) yönetimindeki kamyonetin üzerine, yamaçta meydana gelen heyelan sonucu kopan dev bir kaya parçası düştü. Araç hurdaya dönerken içinde bulunan Rahmi Yüksel, Fadime Yüksel (66), Recep Uzuner (76) ve kardeşi Mehmet Uzuner (72) yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri kağıt gibi ezilen aracın içinden itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında çıkartılırken, cesetler kimlik tespiti için Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yüksel ve Uzuner ailelerinin dünür oldukları, Trabzon'da torunlarının nişanını yaptıktan sonra Tonya'ya döndükleri öğrenildi.

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Kamyonetin üzerine dev kaya düştü: 4 ölü
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