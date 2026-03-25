Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Osmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet Çomu, (48) hayatını kaybetti. Musa Şahin Bulvarı'ndan sağa dönüş yapan kamyon, Ahmet Çomu'nun kullandığı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çomu'nun öldüğü belirlendi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken kamyon şoförü polis tarafından gözaltına alındı. Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçtaki Nadire Baysal (79) ölürken 4 kişi de yaralandı.

Ankara'da ise önceki gece Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce yol ayrımındaki bariyere, ardından da aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ağır yaralanan sürücü G.Ö., kaldırıldığı hastanede öldü.