Kamyonuna çadır çekerken düşüp öldü

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yenişehir'deki bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi'nde 3 dönemdir Başkanlık yapan Ersin Öztürk aracına fabrikadan mal yükledikten sonra kamyon kasasına çadır çekmek için aracın üzerine çıktı. Ersin Öztürk çadır çektiği esnada dengesini kaybederek kamyondan düşerek ağır yaralandı. Yaralı şekilde Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapılan 2 çocuk babası Ersin Öztürk, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiği esnada yolda hayatını kaybetti.

Ersin Öztürk bugün Orhangazi'de İkindi vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ersin Öztürk eski Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi üyesiydi.