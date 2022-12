Kan Abdesti Bozar Mı? Ne Kadar Kan Abdesti Bozar, Kanamayan Yaranın Etkisi Var Mı?

Namaz ibadeti öncesi veya namaz kılarken ortaya çıkan bazı durumların abdesti bozduğu biliniyor. Bu nedenle Müslümanlar tarafından kan abdesti bozar mı sorusu da ister istemez ortaya çıkıyor. Günlük hayatta bazı kazalar sonucunda yaralanabiliriz ya da vücudumuzda kesikler oluşabilir. Yaralanma sonucunda oluşan ne kadar kan abdesti bozar, dinimizce yorumu nedir? Vücudun herhangi bir yerinden kan akması abdesti bozarken toplu iğne başı kadar kan abdesti bozar mı inceleyelim.



Kan Abdesti Bozar Mı?



Halkımız tarafından merak edilen kan abdesti bozar mı sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı yanıt verdi. İşte o yanıt:

Hanefi mezhebi bilgi ve kurallarına göre vücutta bulunan bir yaradan akan kan abdesti bozmaktadır. İnsanın diş etinden akan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha çok olduğunda abdesti bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 52). Şâfiî mezhebine göre ise, yalnızca bedenin ön ve arka tarafından çıkan şeylerle bozulur. Diğer yerlerden çıkan sıvılar abdesti bozmaz. Bununla beraber diş eti kanamasıyla abdest bozulmaz (Mâverdî, el-Hâvî, I, 199-200)."



Ne Kadar Kan Abdesti Bozar?



Hanefi mezhebi fıkhına göre abdesti bozan durumlardan biri de bedenden kan çıkmasıdır. Çıkan kanın miktarı ise önemlidir. Sahih yani aslına uygun bir hadis-i Şerifte Hz. Peygamber'in eşlerinden biri Hz. Peygamber'in elinden akan kanı sildi. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam abdest yeniledi. Bu olayda Hanefi mezhebine göre Resulullah akan kandan dolayı abdesti tazeledi diye belirtilmiştir ve bedenden kan akması durumunda abdestin yenilenmesi hükmüne varılmıştır. Şafiler ise Resulullah'ın hanımına değdiği için abdestini yenilediğine kanaat getirerek, kanın abdest bozmadığına karar vermişlerdir. Hanefi mezhebine dahil kişiler bu hadis-i şerifi kaynak alarak bedenden akan kanın akıcı olması gerektiğine kanaat getirmişlerdir. Ucu kanlı fakat akmayan küçük yaraların abdesti bozmayacağına karar vermişlerdir. Savaş durumunda ise Hanefi mezhebinde olanlar bu durumda Şafi mezhebine tabi olmaktadır. Savaşta bedende kanama çok fazla olabilir. Bu durumda Hanefiler Şafii hükmünü uygularlar. Hanefi mezhebine tabi olan bir mümin bedeninde az da olsa kanama meydana geldiğinde abdest yenilemelidir. Zorunlu hallerde mezhepler diğer bir mezhebin kurallarına uyabilir.



Kanamayan Yaranın Etkisi Var Mı?



Abdesti bozan durumlardan birisi de kandır. Şafi mezhebine göre kan akması abdesti bozmaz. Ancak Hanefi mezhebine göre bedenin herhangi bir bölgesinden kan aktığı takdirde abdest bozulur. Bu hallerde yeniden abdest alınması lazımdır. Burun kanaması veya buna benzer kanama çeşitlerinde de abdest tazelemek gerekir. Kanama yalnız yaralama ile olmasa bile abdest bozulur ve yenilemek ister. Yaranın açılması, sivilce veya çıbanın patlaması veya ameliyatlı yerin dikişlerinden kanaması gibi tüm kanama türleri abdesti bozar ve abdestin yeniden alınması gerekir. Ancak kanamayan ve bir pıhtı halinde kalan yara abdesti bozmaz.



Toplu İğne Başı Kadar Kan Abdesti Bozar Mı?



Hz. Peygamber bu konuya hassasiyetle değinmiş ve Müslümanlara birçok hadis-i şerif ile yol göstermiştir. Bunlardan biri olan "Temizlik imandan gelir" hadis-i şerifi de dinimizde abdestin önemini yansıtmaktadır. Kan abdesti bozar mı ile ilgili hadisi şerifler:

Peygamber Efendimiz: "Kim benim bu aldığım abdest gibi abdest alır, sonra içinden (dünyevi) bir şey geçirmeksizin iki rekat namaz kılarsa Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar."

"Her akan kandan dolayı abdest almak gerekir." (Darekutni, Temim ed-Dariden rivayet etmiştir.)

"Her kim namazda iken kusar veya burnundan kan akarsa, namazdan çıksın ve gidip abdest alsın. Ondan sonra da konuşmadığı sürece gelsin, namazını bıraktığı yerden tamamlasın." (İbni Mace, Hz. Aişe (ra)'den rivayet etmiştir.)

"O bir damardan çıkan kandır. O bakımdan her bir namaz için abdest al." (Fatıma b. Ebu Hubeyş'den Tirmizinin rivayet ettiği şu hadistir)

"Akar kan abdesti bozar." (Beyheki, Dâre Kutnî)