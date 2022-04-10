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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Kan davası iki can aldı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Kan davası iki can aldı

Mardin’in Savur ilçesinde aralarında kan davası bulunan iki aile taziye sırasında silahlı kavgaya tutuştu. 2 kişi yaşamını yitirdi

Mardin'de Savur ilçesine bağlı kırsal Üçkavak Mahallesi'nde yaşayan İdris Sidar'ın (55) oğlu Salih Sidar, İsveç'te 31 Aralık 2020 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Salih Sidar'ın ölümünden sorumlu tutulan Ahmet Genç ise Lübnan'da kimliği belirsiz kişiler tarafından 18 Ocak 2022'de öldürüldü. Bu olayların ardından Sidar ve Genç aileleri arasında kan davası başladı.

SİLAHLAR KONUŞTU
Aileler arasında önceki gün iftardan sonra tartışma çıktı. Köydekilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Sidar ve Genç aileleri arasında dün de köy meydanındaki bir taziyede yeniden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, taş, sopalar ve silahlar kullanıldı. Yaşanan silahlı kavgada, 55 yaşındaki İdris Sidar ve 37 yaşındaki Mehmet Genç, vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Köylülerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine köye, çok sayıda zırhlı jandarma birlikleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı Sidar ve Genç ambulansla Savur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ikisi de kurtarılamadı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda jandarma soruşturma başlatırken, köyde zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemleri aldı.

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