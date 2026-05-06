Kan donduran cinayete kaza süsü: Sır perdesi böyle aralandı!

Giriş Tarihi: 6.05.2026 15:15 Son Güncelleme: 6.05.2026 15:27

Adana’da Oğulcan Güneyer (25), 2 ay önce kooperatif ihale sürecinde tartışma yaşadığı Muzaffer Yanıkkollu’ya tokat attı. Tarafların araya girmesiyle Güneyer ile Yanıkkollu (55) barıştırıldı. Geçtiğimiz 25 Nisan’da Oğulcan Güneyer içki içmek için arkadaşları Efehan Bolcal (22) ve Berke Aksoy (23) buluştu. 3 şişe içen genç adamlar tur attıkları servis aracına Muzaffer Yanıkkollu’yu çağırdı. Araca aldıkları Yanıkkollu’yu darp etmeye başlayan gençler bir süre sonra trafik kazası yaptı. Bunu fırsat bilen şüpheliler, darp ettikleri Yanıkkollu’yu ‘trafik kazası geçirdi’ diye hastaneye götürdü. 3 gün sonra Yanıkkollu hayatını kaybetti.

Kaza 25 Nisan'da Tarsus Gaziantep Otoyolu (TAG) Osmaniye – Adana istikametinde meydana geldi. Adil Çelik'in (58) kullandığı otomobile Oğulcan Güneyer'in yönetimindeki servis aracı arkadan çarptı. Kaza sonrası Oğulcan Güneyer, aracını durdurmadan direk Adana Şehir Hastanesi'ne sürdü. Oğulcan Güneyer, arkadaşları Efehan Bolcal ve Berke Aksoy'la birlikte kazada yaralandıklarını ileri sürdükleri Muzaffer Yanıkkollu'yu acil servise bıraktı. Bolcal ve Aksoy herhangi bir tedavi görmeden hastaneden ayrılırken 2,72 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü Oğulcan Güneyer gözaltına alındı. Bir gün sonra adliyeye sevk edilen Güneyer, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tedavi altında olan Muzaffer Yanıkkollu 28 Nisan'da yaşamını yitirdi.

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kazanın oluş şekli ve aracın hasar durumu inceleyerek, meydana gelen kazanın ölümle sonuçlanma ihtimalinin düşük olduğunu tespit etti. Ayrıcı araçta bulunan diğer Bolcal ve Aksoy kaza da yaralanmaması ve tedavi görmeden hastaneden ayrılmaları savcının dikkatinden kaçmadı. Ölen Yanıkkollu hakkında alınan Adli Tıp raporunda da darp cebir izinden ölüm olduğu şeklinde değerlendirmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Ayrıca kaza yapan aracın kamerasının kablosunun kesilip aldığını ortaya çıktı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık bir ay önce Ayas Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin taşıma ihalesinden dolayı Muzaffer Yanıkkollu ve Oğulcan Güneyer arasında çıkan tartışmada kavga ettikleri Güneyer'in Yanıkkollu'ya tokat attığı bu yüzden aralarında husumet bulunduğu ancak birbirlerinden şikayetçi olmadıkları anlaşıldı.

YURTDIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Olayın hayatın olağan akışına uygun olmadığı değerlendirilerek inceleme başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, Berke Aksoy'un 30 Nisan'da İstanbul üzerinden Gürcistan'a kaçmak için yurtdışına uçak bileti aldığı tespit edilmesi üzerine olayın "Kasten Öldürme" olabileceği değerlendirilerek şüpheli İstanbul Havalimanı emniyet ekiplerince yakalanarak göz altına alındı. Oğulcan Güneyer Adana'da ve Efehan Bolcal da Kayseri'de gözaltına alındı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Oğulcan Güneyer ifadesinde: "Uyandıktan sonra Efeyi arayıp içki içmek için eve çağırdım. Daha sonra Berke'yi de çağırdık. Berke 'Taşocağında çalışıyorum iş çıkışı gelirim' dedi. Biz araçla Berke'yi almaya gittik. Daha sonra birlikte Ceyhan'da tur atık gezdik. Tekel bayisinden alkol alıp eve döndük. 3 şişe alkol içtikten sonra dolaşmak için yine dışarı çıktık. O sırada Muzaffer'i arayıp hal hatırını sorup 'Sürekli oturalım diyorum, bügün beraber takılalım' dedim. Sonra kebapçı önünden Muzaffer'i aldık. Sonra Adana'ya içmeye gidelim dedik. Muzaffer araç içindeki koridorda çiftte telli oynuyordu. Kazada savrularak uçup ön cama kafasına çarptı. Cama çarptıktan sonra tekrar arka koltuğa savruldu. Berke Muzaffer'i koridora yatırdı, bende direk hastaneye gittim. İki ay önce tartışıp tokat atmıştım ama sonra elini öpüp yemeğe gitmiştik" dedi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

