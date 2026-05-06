Kan donduran cinayete kaza süsü: Sır perdesi böyle aralandı!

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kazanın oluş şekli ve aracın hasar durumu inceleyerek, meydana gelen kazanın ölümle sonuçlanma ihtimalinin düşük olduğunu tespit etti. Ayrıcı araçta bulunan diğer Bolcal ve Aksoy kaza da yaralanmaması ve tedavi görmeden hastaneden ayrılmaları savcının dikkatinden kaçmadı. Ölen Yanıkkollu hakkında alınan Adli Tıp raporunda da darp cebir izinden ölüm olduğu şeklinde değerlendirmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Ayrıca kaza yapan aracın kamerasının kablosunun kesilip aldığını ortaya çıktı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık bir ay önce Ayas Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin taşıma ihalesinden dolayı Muzaffer Yanıkkollu ve Oğulcan Güneyer arasında çıkan tartışmada kavga ettikleri Güneyer'in Yanıkkollu'ya tokat attığı bu yüzden aralarında husumet bulunduğu ancak birbirlerinden şikayetçi olmadıkları anlaşıldı.