Haberler Yaşam Haberleri Kan donduran cinayette karar: Sevilay Palabıyık’ı satırla öldürmüştü
Giriş Tarihi: 21.9.2022 12:37 Son Güncelleme: 21.9.2022 12:38

Kan donduran cinayette karar: Sevilay Palabıyık’ı satırla öldürmüştü

İstanbul Küçükçekmece’de dün annesi Sevilay Palabıyık’ı satırla öldüren ve kafasını kesen Tuğçe Sayın hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti sanığın cezai ehliyeti olmadığından ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ile tedavi altına alınmasına hükmetti.

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Kan donduran cinayette karar: Sevilay Palabıyık’ı satırla öldürmüştü

Kan donduran olay 24 Mayıs 2021 tarihinde Küçükçekmece'de yaşandı. Sanık Tuğçe Sayın annesini öldürüp, kafasını kesmişti. İddianamede maktulün cinayetten birkaç gün önce kızı olan Tuğçe Sayın'ın kendisini bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini, bileziğini aldığını, evini kendisinin üstüne yapmasını istediğini ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, şikayetçi olduğu belirtilmişti. Hazırlanan iddianamede sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususunda rapor alındığı ve raporda sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığının belirtildiği kaydedilmişti.

Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Tuğçe Sayın getirildi. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Tuğçe Sayın'ın maktulü canavarca hisle öldürmek ve yağma suçlarını işlediğinin sabit olduğunu ancak sanığın cezai ehliyeti bulunmadığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmedilmesini talep etti.

TEDAVİ ALTINA ALINACAK

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuğçe Sayın'ın üzerine atılı ve sabit bulunan "Yakın akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmayan sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Heyet, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ile tedavi altına alınmasına karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Putin'den flaş karar! Rusya askeri seferberlik ilan etti! Avrupa'ya gözdağı: Her türlü silahı kullanırız, bu bir blöf değil
SON DAKİKA | Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu! Başkan Erdoğan: Teröristleri desteklemekten vazgeçin
Dün MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Motorine indirim mi geliyor? 20 Eylül 2022 bugün mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Tunç Soyer’i eleştirdi, görevden alındı!
Son dakika: Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya 3 kare ile mesaj verdi
Başkan Erdoğan'dan Reuters muhabirinin sorusuna çok net yanıt: O Biden, Ben de Erdoğan!
TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı: TOGG'un fiyatı ne olacak?
Kral Charles’tan yeni skandal! Irkçılık yaptığı anlar kamerada!
Özel okul servislerinin fiyat oyunu! İki farklı tarife ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kan donduran cinayette karar: Sevilay Palabıyık’ı satırla öldürmüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA