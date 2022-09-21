Kan donduran cinayette karar: Sevilay Palabıyık’ı satırla öldürmüştü

Kan donduran olay 24 Mayıs 2021 tarihinde Küçükçekmece'de yaşandı. Sanık Tuğçe Sayın annesini öldürüp, kafasını kesmişti. İddianamede maktulün cinayetten birkaç gün önce kızı olan Tuğçe Sayın'ın kendisini bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini, bileziğini aldığını, evini kendisinin üstüne yapmasını istediğini ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, şikayetçi olduğu belirtilmişti. Hazırlanan iddianamede sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususunda rapor alındığı ve raporda sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığının belirtildiği kaydedilmişti.

Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Tuğçe Sayın getirildi. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Tuğçe Sayın'ın maktulü canavarca hisle öldürmek ve yağma suçlarını işlediğinin sabit olduğunu ancak sanığın cezai ehliyeti bulunmadığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmedilmesini talep etti.



TEDAVİ ALTINA ALINACAK



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuğçe Sayın'ın üzerine atılı ve sabit bulunan "Yakın akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmayan sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Heyet, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ile tedavi altına alınmasına karar verdi.