Kan donduran olay! Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Olay, Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokak'taki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 26 yaşındaki Y. Sağlam, elindeki bıçakla ağabeyi Ali Sağlam'ı göğsünden ve bileğinden yaraladı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı halde bulunan Ali Sağlam'ı Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen talihsiz adam kurtarılamadı. Ankara Hasanoğlan SGK İlçe Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ali Sağlam'ın ölümü yakınlarını yasa boğarken, mahallede de büyük üzüntüye neden oldu. Şüpheli kardeş Y. Sağlam olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.