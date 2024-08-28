Teknolojinin gelişmesiyle beraber hastalıklara karşı çeşitli teşhis ve tedavi yöntemleri ortaya çıkmıştır. Kan testleri, idrar ve gaita testleri, biyopsi gibi laboratuvar testleri sayesinde çoğu hastalık fazla ilerlemeden tanımlanabiliyor ve tedavisi başlıyor. Ayrıca bu testlerin uygulanması teşhislerin yanı sıra hastalığa uygun tedavinin bulunabilmesi için de önem taşır. Bu hayati testlerden biri olan kan kültürü nedir, kan kültürü neden ve nasıl alınır sorularının yanıtı sıkça merak edilir.

Kan Kültürü Nedir?

Kan kültürü, kanda enfeksiyon olup olmadığı kontrol etmeye yarayan bir testtir. Bu test sayesinde kan içerisinde eğer varsa enfeksiyon ve mikroplar teşhis edilir, daha sonra bu mikropların yol açabileceği veya oluşturduğu hastalıklar tanımlanır. Kan yoluyla bulaşabilen birçok hastalık olduğundan, bu hastalıkların teşhisi adına kan kültürü testi büyük önem taşımaktadır. Hastalığın teşhisinin yanı sıra yayılmaması için de oldukça önemli olan kan kültürü hastalığın tedavisi açısından da büyük bir rol oynar.

Kan Kültürü Neden Ve Nasıl Alınır?

Kandaki mikropları teşhis etmek amacıyla yapılan kan kültürü testi, genellikle ateş, halsizlik gibi semptomlar görüldüğünde gerçekleştirilir. Bu test kanser hastaları, halihazırda enfeksiyon rahatsızlığı geçiren hastalar, düşük bağışıklık sistemi nedeniyle enfeksiyon şüphesi bulunan hastalar ve kalp hastalarından istenir.

Kan kültürü testini gerçekleştirmek için hijyen kurallarına oldukça dikkat etmek gerekir. Tıpkı kan alımı gibi gerçekleşen bir sürece sahip olan bu testte önce kan alınacak yüzey temizlenir, daha sonra kan alınarak işaretlenen tüplerin içinde laboratuvara gönderilir. Burada ise mikroorganizmalar incelenir ve enfeksiyon olup olmadığı tespit edilir.