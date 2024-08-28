Kan Sulandırıcı Kullananlar Ne Yememeli? Kan Sulandırıcı İlaç Kullanırken Nelere Dikkat Edilir?

Kan sulandırıcı ilaçların daha etkili olabilmesi için kişilerin beslenme düzenlerine dikkat etmesi gerekir. Bazı gıdalar kanda sulanma yaratırken bazıları pıhtılaşmaya neden olabilir. Böyle durumlarda alınan besin ilacın etkileri üzerinde ciddi etkiler gösterebilir. Bundan dolayı kan sulandırıcı kullananlar ne yememeli, kullanırken nelere dikkat edilir sorularının yanıtını öğrenmeden beslenme periyodu hazırlanmamalıdır.

Kan Sulandırıcı Kullananlar Ne Yememeli?

Beslenme konusunda ilaç kullanan kişiler sağlığı yerinde olanlara göre daha titiz davranmalıdır. Her ne kadar çok faydalı olduğu düşünülse de bazı besinler insan sağlığı açısından birtakım riskler ortaya çıkarabilir. Bu durum da tamamen kişinin sağlık düzeninden kaynaklanabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar da beslenmelerine dikkat etmesi gereken insanlar arasında yer almaktadır.

Kanı sulandıran ilaçlar kanda pıhtı oluşumunu önleme işlevini yerine getirir. Bu ilaçları kullanan kişilerin beslenme düzenlerinde kanı pıhtılaştıran besinlere yer vermemesi gerekir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler K vitamini içeren besinler tüketmemelidir. K vitamini zengin olan besinler arasında şunlar yer alır:

Lahana, pazı, ıspanak vb. yeşil yapraklı sebzeler

Bürüksel lahanası ve brokoli

Maydonoz ve roka

Marul

Tüketilmemesi gerekenler arasında aynı zamanda greyfurt ve suyu, yeşilçay, sarımsak ve zencefil, yaban mersini, kızılcık, işlenmiş gıdalar, tuz bulunur. Alkol tüketilmemesi gerekirken aynı zamanda C vitamini takviyelerine dikkat edilmelidir. Diğer takviyeler konusunda da doktora danışmak önemlidir.

Kan Sulandırıcı İlaç Kullanırken Nelere Dikkat Edilir?

Kan sulandırıcı ilaç kullanırken mutlaka yüksek K vitamini içeren besinlerden uzak durmak gerekir. Tüm meyve ve sebzeleri kabuksuz tüketmeye özen göstermek gerekir. Kabuk kısımları ve sebzelerin dış alanları yüksek oranda K vitamini barındırmaktadır. Aynı zamanda yoğurt ve kefir içerisindeki bakteriler de bağırsak içerisinde K vitamini yapımını daha da artırmaktadır. Bu da negatif bir etki yaratabilir. Tüketiminin kısıtlanması önemli olabilir.