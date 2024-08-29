Kan Uyuşmazlığı İğnesi Ne Zaman Yapılır? Kan Uyuşmazlığı İğnesi Gebeliğin Kaçıncı Ayında Vurulur?

ABO uyuşmazlığı, anne ve babanın kan gruplarının farklı olması durumunda ortaya çıkar. Örneğin, anne A grubu ve baba B grubu veya tam tersi olabilir. Bu uyuşmazlık, bebeğin kan grubuna bağlı olarak annenin bağışıklık sisteminin bebeğin kanına karşı antikor üretmesine neden olabilir. Aynı olay Rh uyuşmazlığında da gerçekleşir. Detaylı bilgi için kan uyuşmazlığı iğnesi ne zaman yapılır ve gebeliğin kaçıncı ayında vurulur gibi sorulara yanıt aranmalıdır.

Kan Uyuşmazlığı İğnesi Ne Zaman Yapılır?

Kan uyuşmazlığı iğnesi, çoğunlukla Rh (Rhesus) uyuşmazlığı durumunda kullanılan bir aşıdır. Rh uyuşmazlığı, anne ve bebeğin Rh faktörleri arasında uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkar. Bu durum, bebeğin kanı annenin kanıyla karıştığında annenin vücudunun bebeğin kanını yabancı olarak tanıyıp antikor üretmesine neden olabilir. Bu antikorlar, bebeğin kan hücrelerine saldırabilir ve anemi ile sarılık gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kan uyuşmazlığı iğnesi, bu sorunu önlemek için kullanılır. Eğer anne Rh negatifse ve bebek Rh pozitif ise iğne, gebeliğin 28. haftasında ve doğumdan sonra 72 saat içinde yapılır. Bu, annenin vücudunun Rh pozitif kan hücrelerine karşı antikor üretmesini engeller. Eğer bebek Rh pozitif ise iğne doğumdan sonra 72 saat içinde uygulanır. Bu, annenin vücudunun yeni Rh pozitif hücrelere karşı antikor üretmesini önler. Kan uyuşmazlığı iğnesi, anti-D immünoglobulin içeren bir aşıdır. Anne adayı Rh negatif olduğunda, bebeğin Rh pozitif olma ihtimaline karşı koruma sağlar.

Kan Uyuşmazlığı İğnesi Nasıl Yapılır?

Kan uyuşmazlığı iğnesi (anti-D immünoglobulin aşısı) şu adımlar izlenerek sağlık uzmanları tarafından yapılır:

İlk olarak, anne adayının kan grubu ve Rh faktörü belirlenir. Eğer anne Rh negatif, bebek Rh pozitif ise iğne yapılması gerekecektir. Aşının uygun miktarı ve dozu belirlenir. Bu iğne, 300 mikrogramlık ampuller halinde bulunur. İğne, kalça bölgesindeki kas dokusuna (gluteus kası) ya da üst koldaki kas dokusuna (deltoid kası) yapılır. Temiz bir alanda, steril bir iğne ve şırınga kullanılarak aşı yapılır. İğne kas içine (intramüsküler) uygulanır. Aşı yapıldıktan sonra herhangi bir özel bakım gerekmez, ancak aşı yapılan bölgede hafif ağrı veya hassasiyet olabilir. Bu da çoğunlukla kısa sürede geçer. Aşı uygulamasından sonra, annenin ve bebeğin sağlık durumu düzenli olarak izlenir. Ayrıca, gerekirse ileri testler yapılabilir.

Kan uyuşmazlığı iğnesinin, herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak alerjik reaksiyonlar veya aşı bölgesinde geçici bir ağrı gibi nadir durumlar yaşanabilir. Bu tür bir durumla karşı karşıya kalındığında mutlaka bir doktora danışılmalıdır.