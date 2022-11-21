Kan Vermek Abdesti Bozar Mı? Tahlil İçin Kan Verince Abdest Bozulur Mu?

Sağlık her husustan önce gelir, ancak çoğu kişi kan vermek abdesti bozar mı sorusuna cevap bulmak ister. Bu temizlik, dinin farzlarından olan namazı kılmak ve Kur'an-ı Kerim'i okumak için gereklidir. Bu yüzden, çoğu insan kan verince abdest bozulur mu diye düşünür. Kan tahlili vermek abdesti bozar mı sorusunun cevabı, özellikle hasta kişiler tarafından merak edilir. Hanefi ve Şafiilerin kan aldırmak ile ilgili hükümleri nelerdir? Kan aldırmak abdesti kaçırır mı?

Kan Vermek Abdesti Bozar Mı?

Herhangi bir nedenden dolayı kan vermenin abdesti bozup bozmadığı, mezheplere göre değişen bir durumdur. Hanefi ve Şafii mezhebine göre kan aldırmak kesinlikle abdesti bozan bir neden değildir. Kanın sadece, idrar ve dışkı yoluyla gelmesi abdesti kaçırır. Fakat, burada önemli olan nokta kanın yayılmasıdır. Kan, damardan şırınga yoluyla alınır. Genellikle, damlayacak veya vücuda yayılacak kadar kan aktığı durumlar nadirdir. Kan verdikten sonra, kanama olursa ve belli bir oranda akmaya başlarsa abdest bozulur. Aksi takdirde, abdesti tazelemeyi gerektiren bir durum yoktur. Kan alınan bölgeye birkaç dakika bastırmak çıkmasını ve yayılmasını önler. Fakat, çıkış noktasından küçük bir damla bile aksa abdest alınması gerekir.

Kanama Abdesti Bozar Mı?

Şafi mezhebine göre burun kanaması veya yaralanma sonucu akan ve yayılan kan, abdesti kaçıran nedenler arasında değildir. Buna göre kan, pislik ile birlikte akarsa abdest bozulur. Hanefilerde ise burun kanaması ile çeşitli nedenlerden dolayı vücutta meydana gelen kesik ve çiziklerden akan kan yeniden abdest almayı gerektirir. Ek olarak kadınların adet görmesi, her iki mezhepte de abdesti kaçıran ve gusül almayı gerektiren bir nedendir.