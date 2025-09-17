Kanada - Türkiye voleybol maçı canlı izle! TRT Spor Yıldız canlı yayınıyla Filenin Efeleri parkede

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk iki karşılaşmasını kazanan Filenin Efeleri, gruptan çıkmayı garantiledi. Sıradaki rakip ise güçlü Kanada. Sporseverler, "Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. İşte TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleye dair tüm bilgiler…
FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası G Grubu'nda oynanacak Kanada - Türkiye maçı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 09.00'da başlayacak.
Filenin Efeleri'nin Kanada ile oynayacağı kritik karşılaşma, TRT Spor Yıldız canlı yayın ile ekrana geliyor. İşte, canlı yayın: