Giriş Tarihi: 17.9.2025 08:09 Son Güncelleme: 17.9.2025 08:10

Kanada - Türkiye voleybol maçı canlı izle! TRT Spor Yıldız canlı yayınıyla Filenin Efeleri parkede

Filenin Efeleri, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası G Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaşacak. Merakla beklenen Kanada - Türkiye voleybol maçı canlı izle aramaları hız kazandı. Kritik mücadele, 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 09.00’da TRT Spor Yıldız canlı yayın ile ekrana gelecek. İşte maç saati, yayın bilgileri ve detaylar…

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk iki karşılaşmasını kazanan Filenin Efeleri, gruptan çıkmayı garantiledi. Sıradaki rakip ise güçlü Kanada. Sporseverler, "Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. İşte TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleye dair tüm bilgiler…

Kanada - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası G Grubu'nda oynanacak Kanada - Türkiye maçı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 09.00'da başlayacak.

Filenin Efeleri'nin Kanada ile oynayacağı kritik karşılaşma, TRT Spor Yıldız canlı yayın ile ekrana geliyor. İşte, canlı yayın:

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TRT Spor Yıldız canlı izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

Filenin Efeleri Son 16'da!

Milli takımımız, grupta çıktığı Japonya ve Libya karşısındaki ilk iki maçtan da galibiyetle ayrıldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Etkili oyunuyla dikkat çeken Filenin Efeleri, Kanada karşısında da serisini sürdürmek istiyor.

