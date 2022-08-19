Kanada Vizesi Nasıl Alınır? Kanada Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Kanada'ya birçok sebepten ötürü gidilmek istenmektedir. Bunların en yaygın olanı ise, turistik amaçlar olarak bilinmektedir. Bu yüzden, vatandaşlar öncelikle Kanada turist vizesi üzerine araştırma yapmakta ve Kanada turist vizesi almak için çalışmaktadır. Dilerseniz tüm detayları birlikte öğrenelim...

KANADA VİZESİ NASIL ALINIR?

Kanada vizesi alabilmek için öncelikle geçerli bir pasaporta sahip olmakla birlikte, Kanada vizesine başvurulmalıdır. Bunun öncesinde ise, ziyaret amacı iyi ve sağlam belirlenmeli, ve ziyaret amacına uygun bir başvuru yapılmalıdır. Sonrasında ise uygun olan vize türüne yönelik seçim gerçekleştirilmeli ve Kanada Büyükelçiliği tarafından görevlendirilmiş olan vize başvuru merkezleri yolu ile başvuru yapılmalıdır. Ardından ise, gerekli olan tüm belgelerin ve evrakların eksiksiz ve hatasız bir biçimde hazırlanması gerekmektedir.

KANADA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, GEREKLİ EVRAKLAR VE ÜCRETİ NE KADAR?

Genel olarak tüm vize başvuru işlemlerinde olduğu üzere, Kanada vize başvurusunda da öncelikli olarak yapılması gereken şey, Kanada vize başvuru formunun doldurulmasıdır. Vize başvurusu online şekilde yapılmaktadır. Bu forma, Kanada Konsolosluğu internet sitesinden bir hesap açarak ulaşılabilmektedir. Bunun sonrasında ise, bu form elektronik ortamda olacak şekilde İngilizce dilinde doldurulmalıdır. Kanada vizesi için gerekli olan evraklar ise şu şekilde örneklendirilebilmektedir;

Kanada vizesi başvuru formu

2 adet biyometrik fotoğraf

Pasaport

Nüfus cüzdanı ve de tam detaylı nüfus kayıt örneği

Maddi durumu belirleyen tüm belgeler – banka hesap cüzdanı

Kanada vizesi talep dilekçesi

SGK bilgileri

Otel ya da uçak bilgileri

Seyahat sağlık sigortası

Kanada vizesi aile bilgi formu

Başvuru formu barkodu

Kanada için talep edilen vize ücreti ise seyahat planlarına göre farklılık göstermektedir. Fakat genel olarak ortalama fiyatı, güncel olarak 100 CAD olarak belirtilmiştir.