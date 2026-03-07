Kanadalı Jessika’nın sır ölümü: Antalya’da estetik ameliyat olmuştu! Dikkat çeken ’uyuşturucu’ detayı...

KURTARILAMADI

Servise alınan Gailloux'un bir süre sonra fenalaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri inceleme ve savcılık tarafından hastanede inceleme yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kontrollerinde Gailloux'un, vücudunda ameliyata bağlı dikiş izleri dışında herhangi bir kesici, delici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı öğrenildi.