Kanalizasyon kazısında facia: 3 ölü

Şanlıurfa'daki kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, 4 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. İşçilerden biri hemen kurtarılırken, 3'ü ise ekiplerin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak toprak altından çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Çekiç, Kadir Altınöz ve Halil Kartalmış tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.