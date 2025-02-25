Kandıra Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kandıra Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Kocaeli'de hizmet veren otobüs terminallerinden biri olan Kandıra Otogarı, ilçedeki minibüsler ve otobüsler tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek bir konumdur. Bu otogarda, Metro Turizm, Efetur ve Kargı Turizm gibi ulusal ve yerel otobüs firmaları hizmet vermektedir. Her gün yüzlerce yolcuya hizmet veren bu terminale gitmeden önce Kandıra Otogar nerede, yol tarifi ile Kandıra Otogarı'na nasıl gidilir ve merkeze yakın mı gibi detaylar incelenmelidir.

Kandıra Otogar Nerede?

Kocaeli'nin Kandıra ilçe merkezinde hizmet veren Kandıra Otogarı'nın adresi, Çarşı Mahallesi, Orman Cd. No:2, 41600 Kandıra/Kocaeli, Türkiye'dir. Kandıra Otogarı, Kocaeli merkezine ortalama olarak 44 km uzaklıkta bulunmaktadır ve yaklaşık 51 dakika gibi kısa bir sürede ulaşmak mümkündür. Yakın olması nedeniyle, Kocaeli merkezden Kandıra Otogarı'na seyahat yapmak çok kolay ve kısa sürelidir. Otogarın içinde bulunan geniş bekleme alanları, temiz ve bakımlı tuvaletler, yiyecek satışı yapan büfeler ve ATM'ler bulunmaktadır.

Kandıra Otogarı'na Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kocaeli merkezden veya farklı konumlardan Kandıra Otogarı'na ulaşım sağlamak için aşağıdaki yol tarifini incelemek faydalı olabilir:

Kocaeli merkezden veya Sakarya'dan Kandıra'ya düzenli olarak otobüs seferleri gerçekleştirilmektedir. Sakarya-Kandıra arası uzaklık yaklaşık 51 km'dir ve seyahat süresi ise trafiğe bağlı olarak 1 saat sürmektedir.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan Kandıra'ya karayolu ve otoyol üzerinden kolayca ulaşılabilir. Kocaeli il merkezi ile Kandıra arası uzaklık ortalama olarak 48 km'dir ve seyahat 1 saatte tamamlanabilir.

Kandıra'ya doğrudan tren hattı bulunmamaktadır. Öncelikle Kocaeli il merkezine tren ile gelip, ardından buradan otobüs veyahut diğer ulaşım araçlarıyla Kandıra'ya geçmek mümkündür.

Kocaeli merkezden Kandıra Otogarı'na yapılan seyahatin süresi, aşağı yukarı 51 dakika civarıdır. Seyahatin daha uzun sürmemesi için yol ve hava durumu önceden kontrol edilmeli ve ona göre yolculuk planı yapılmalıdır.