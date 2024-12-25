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Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:16 Son Güncelleme: 25.12.2024 12:58

Kandıra yolunda feci kaza: 21 yaşındaki genç kurtarılamadı

Kocaeli’nin İzmit-Kandıra yolu üzeri çayırköy mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 21 yaşındaki Namık Daş hayatını kaybetti. Çayırköy mevkii ışıklarında gerçekleşen kazada, genç yaşta gelen ölüm haberi Kandıra’yı ve Kocaeli’yi yasa boğdu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Namık Daş kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Kandıra yolunda feci kaza: 21 yaşındaki genç kurtarılamadı

Kullanduğu aracın kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden Namık Daş'ın Kandıralı esnaf Şeyhmus Daş'ın oğlu ve Kocaelispor Yöneticisi, İl Futbol Kulüpleri İletişim Başkan Yardımcısı Ramazan Daş'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Namık Daş'ın ani kaybı, sadece ailesini değil, Kocaelispor camiasını ve Kandıra halkını da yasa boğdu.

Kaza haberinin duyulmasının ardından Daş ailesine başsağlığı dilekleri iletilirken, Kocaelispor taraftarları ve Kandıra halkı sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Namık Daş'ın cenazesinin Kandıra'da toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze töreniyle ilgili detayların Daş ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.

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Kandıra yolunda feci kaza: 21 yaşındaki genç kurtarılamadı
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