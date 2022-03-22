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Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:45 Son Güncelleme: 22.3.2022 15:45

Kanguru Nerede Yaşar? Kangurular Ne İle Beslenir Ve Özellikleri Nelerdir?

Kanguru Nerede Yaşar? Kangurular Ne İle Beslenir Ve Özellikleri Nelerdir?

Avustralya’nın simgesi haline gelmiş olan kangurular, ilginç vücutlarıyla her zaman insanların dikkatlerini çekmiştir. Avustralya’da yaşadıkları bilinse de farklı yerlerde de yaşayan kangurular bulunur. Bu durum da kangurular nerede yaşar sorusunu türetir. Güçlü vücut yapılarıyla insanları korkutsalar da sakin ve uysal hayvan oldukları bilinir. Güçlü vücutlarını birbirileriyle spor yaparak elde ettikleri için ne ile beslendikleri hep merak konusu olmuştur. Keseli hayvan oldukları ve bu sebeple diğer hayvanlardan ayrıldıkları için kanguruların özellikleri merak edilir.

Keseli olmaları nedeniyle pek çok kıyafete ilham olmuş kanguruların anavatanı Avustralya kıtasıdır. Otobur hayvanlar olan kangurular genellikle bitkilerle ve yemişlerle beslenirler. En büyük özellikleri yavrularının çok küçük doğup gelişimlerini annelerinin keselerinde tamamlamalarıdır.

Kangurular Nerede Yaşar?

Kangurular birbirlerinden farklı habitatlarda yaşayabilirler. Çalılık bölgelerde yaşayanları, dağlık bölgelerde yaşayanları ve ağaçlarda yaşayanları bulunur. Çoğu kanguru türü Avustralya kıtalarında yaşarlar ve oraya aittirler. Büyük kangurular genelde Avustralya, ağaç kanguruları ise Yeni Gine'de yaşar.

Kanguruların Özellikleri Nelerdir?

  • Kangurular; kordalılar şubesinin, memeli sınıfının, iki ön dişliler takımına aittir.
  • Kangurugiller familyasına ait hayvanlardır. En çok tanınan keselilerdir.
  • Genelde geceleri aktif olan hayvanlardır.
  • Hızları saatte 50 km/h ye çıkabilen kangurular, bir zıplayışta yaklaşık 3 metre atlayabilirler.
  • Ağaç kanguruları iyi zıplayamaz ancak çok iyi tırmanıcılardır.
  • Kangurular geviş getirebilir hayvanlardır.
  • Dişi kanguruların çok gelişmiş keseleri bulunur ve dişi sadece tek bir yavru doğurur.
  • Keselilerin çoğunda olduğu gibi kangurularda da gebelik kısa sürer. Bu süre yaklaşık 20- 40 gündür. Yavrular gelişmemiş şekilde doğarlar.
  • Yavrular doğduklarında 2 cm büyüklüğünde ve 1 gr ağırlığındadır.
  • Kanguru yavruları doğduktan sonra kendi kendilerine keseye tırmanırlar ve bir memeye asılırlar. Bu memeyi 2- 3 ay boyunca ağzından çıkarmaz. 6 ay sonrasında ilk kez keseden çıkarlar ve 8 aylık oldukları zaman keseye sığmazlar.
  • Yavru kangurular 1 yaşlarına kadar sütle beslenirler.
  • Otlar ve bitkilerle beslenirler.
  • Evcilleştirilebilen hayvanlardır.
  • Ortalama ömürleri 15 yıldır.
  • Boyları 210 santimetreye kadar ulaşabilen kanguruların kiloları 90- 100 kilograma ulaşabilir.
  • Sürüler halinde dolaşarak otlanmayı tercih ederler.
  • Postları genellikle toprak rengidir.
  • Genelde sakin olan ve nadir sinirlenen kangurular köşeye sıkışırlarsa çok güçlü tekmeler atar. Öyledir ki bu tekmeler bir insanı ya da yırtıcı bir köpeği tek hamlede öldürebilir.

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Kanguru Nerede Yaşar? Kangurular Ne İle Beslenir Ve Özellikleri Nelerdir?
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