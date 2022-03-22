Kanguru Nerede Yaşar? Kangurular Ne İle Beslenir Ve Özellikleri Nelerdir?

Keseli olmaları nedeniyle pek çok kıyafete ilham olmuş kanguruların anavatanı Avustralya kıtasıdır. Otobur hayvanlar olan kangurular genellikle bitkilerle ve yemişlerle beslenirler. En büyük özellikleri yavrularının çok küçük doğup gelişimlerini annelerinin keselerinde tamamlamalarıdır.

Kangurular Nerede Yaşar?

Kangurular birbirlerinden farklı habitatlarda yaşayabilirler. Çalılık bölgelerde yaşayanları, dağlık bölgelerde yaşayanları ve ağaçlarda yaşayanları bulunur. Çoğu kanguru türü Avustralya kıtalarında yaşarlar ve oraya aittirler. Büyük kangurular genelde Avustralya, ağaç kanguruları ise Yeni Gine'de yaşar.

Kanguruların Özellikleri Nelerdir?