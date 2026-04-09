Kanı alyansta kaldı ama yerde kalmadı

Konya'da 3 Ekim'de kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) aracına 229 km hızla çarpıp, ölümüne neden olan sürücü İsmail Andaç'a (43) verilen 21 yıl hapis cezası ile ilgili öğretmenin eşi Kadriye Başak Külcü konuştu. Kendisi de biyoloji öğretmeni olan Kadriye Başak Külcü (42), çıkan bu kararın kendisini bir nebze de olsa mutlu ettiğini söyledi.

Karar sırasında duygulanan ve duruşma sonrası eşinin öğrencilerine sarıldığını belirten Külcü, "İlahi adalete her zaman güveniyorum demiştim. Ama hukukun adaletine de ihtiyacım vardı. Çünkü 6 aydır çok zor ve inanmak istemediğimiz dönemlerden geçtik" dedi. Eşinin kaza günü parmağında olan kanlı alyansını boynunda gururla taşıdığını belirten Külcü, "Alyansın üstünde o güne ait eşimin kan var. Eşimin kanı alyansın üzerinde kaldı ama çok şükür yerde kalmadı. 6 ay içerisinde mahkememiz sonuçlandı" diye konuştu.