Giriş Tarihi: 29.3.2022 11:30Son Güncelleme: 29.3.2022 11:30
Kaniş Köpek Özellikleri Ve Bakımı: Kaniş Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?
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Sevimli görünümünün yanı sıra oldukça akıllı oluşu ile de bilinen Kaniş köpek, insanlarla beraber yaşamaya en kolay uyum sağlayan köpekler arasında yer alır. Peki Kaniş bakımı nasıl yapılmalı, Kaniş köpek sahiplerinin işini kolaylaştıracak olan bilgiler nelerdir? Tüm bu detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Poodle ismiyle de tanınan Kaniş köpek, geçmişten bu yana gösterilerde sıklıkla karşılaşılan bir köpek cinsidir. Çünkü kolayca eğitilebilirler ve kendilerine verilen komutlara uyarlar. Sosyal bir köpek olmasından dolayı da diğer canlılarla anlaşabilirler. Diğer köpek cinslerinde olduğu gibi Kaniş bakımında da dikkat edilmesi gereken belirli noktalar vardır.
Kaniş Özellikleri
Kaniş köpeğin bilinen genel özellikleri şu şekildedir:
Fiziksel Özellikler: Kaniş köpekler kıvırcık ve sık tüylere sahiptir. Bu tüylerin nispeten sert olduğundan söz etmek mümkündür. Beyaz, siyah, kahverengi gibi farklı renklerin değişik tonlarına sahip Kaniş köpeklerin yanı sıra birkaç farklı rengi bir arada barındıran Kaniş köpekler de mevcuttur. Ancak gözleri yaygın olarak koyu renktedir. Oval şekliyle de ayrı bir şirin görünüm oluşturur. Kaniş köpeklerin spesifik özelliklerinden biri de kulaklarıdır. Kafalarının iki yanında uzanan belirgin kulakları Kaniş köpeklerin sevimli görünümünü pekiştiren bir faktörü oluşturur.
Ortalama Ağırlık ve Yükseklik: Kaniş köpekler boyut açısından 3 farklı türe sahiptir. Ancak en küçüğünden en büyüğüne tüm Kaniş köpekler boyut dışında benzer özellikler gösterir. Standart Kaniş köpekler 20 ile 32 kilogram, yükseklik olarak ise 38-62 santimetre aralığındadır. Daha küçük olan minyatür Kaniş köpekler ortalama 7 kilogram ağırlık ve 30 santimetre yüksekliğe sahiptir. En küçük yani toy Kaniş köpekler ise ortalama 3,5 kilogram ve 25 santimetre fiziksel özellik gösterir. Dişi Kaniş köpekler erkek olanlara göre daha düşük ağırlık ve yüksekliğe sahiptir.
Karakteristik Özellikler: Kaniş cinsi köpeklerin en öne çıkan özellikleri akıllarıdır. Buna ek olarak gururlu yapıları ile de dikkat çekerler. Birçok köpek cinsinden farklı olarak diğer köpeklerle, çocuklarla ve kedilerle rahatlıkla anlaşabilirler. Ancak bunun için küçüklük döneminden itibaren sosyalleştirilmeleri önemlidir. Eğitilmeye açık köpeklerdir. Oldukça enerjik ve hareketli olmalarından dolayı oyun oynamaktan da büyük keyif alırlar. Sahiplerine fazlasıyla düşkün oldukları için yalnız kalmaktan hiç hoşlanmazlar. İyi bir yüzücü oldukları için su köpeği olarak da tabir edilirler.
Kaniş Nasıl Bakılır?
Kaniş köpek sahibi olan veya olmayı planlayan kişilerin sahip olması gereken bilgiler şunlardır:
Kaniş köpeklerin de diğer köpekler gibi günde 2 öğün beslenmeleri yeterlidir. Ancak öğün miktarları farklı boyuttaki Kaniş köpekler için değişkenlik gösterir. Öğün miktarının ayarlanmasında köpeğin yaşı, kilosu ve günlük aktivite miktarı da dikkate alınmalıdır. Öğün sayısı ve miktarını artırmak köpek sağlığı açısından tehlike oluşturabilir, eklem hastalıkları gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Mama seçimi de uzman desteğiyle beraber yapılmalıdır. Kaniş köpeklerin tüketimine uygun olarak üretilen kaliteli mamaları tercih etmekte fayda vardır. Ev yemekleri konusunda da seçici olmak gerekir çünkü bazı yemekler Kaniş köpeklerin sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Kaniş köpeklerin tüy yapıları daha farklı olduğu için dökülen tüyler diğer tüylerin arasında toplanabilir. Bunun sonucunda da tüyler keçe haline dönebilir. Tüylerin renginde mat bir görünüm ortaya çıktığında keçeleşmiş tüylerin varlığı anlaşılabilir. Bunun önüne geçmek için tüylerin iki günde bir taranmasında fayda vardır. Baş edilemez problemlerle karşılaşıldığında ise tüylerin kısaltılması hatta tıraş da güçlü birer seçenek olarak öne çıkar.
Kaniş köpeklerin tüylerinde koku problemine çok sık rastlanmadığı için banyo sıklığı ayda 1-2 kez olarak ayarlanabilir. Fakat ekstrem durumlardan dolayı belirgin bir kirlenme söz konusu olduğunda da yıkama şeklinde bakım mutlaka yapılmalıdır. Bunun için uygun şampuan seçimine de özen gösterilmelidir.
Ağız ve diş bakımı için haftada iki kez gibi bir sıklıkla diş fırçalamak gerekir. Benzer şekilde tırnakların kesimine de dikkat edilmelidir. Kaniş köpeklerin ciltleri de yoğun tüylerinden dolayı görülmediği için yara gibi problemleri fark etmek adına ara sıra kontrol edilmelidir.
Ortopedik problemler gözlenebilen Kaniş köpeklerin düzenli veteriner kontrolü ve uygun beslenme-bakım programı ile 20 yaşa kadar yaşaması mümkündür.