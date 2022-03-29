Kaniş Köpek Özellikleri Ve Bakımı: Kaniş Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

Poodle ismiyle de tanınan Kaniş köpek, geçmişten bu yana gösterilerde sıklıkla karşılaşılan bir köpek cinsidir. Çünkü kolayca eğitilebilirler ve kendilerine verilen komutlara uyarlar. Sosyal bir köpek olmasından dolayı da diğer canlılarla anlaşabilirler. Diğer köpek cinslerinde olduğu gibi Kaniş bakımında da dikkat edilmesi gereken belirli noktalar vardır.

Kaniş Özellikleri

Kaniş köpeğin bilinen genel özellikleri şu şekildedir:

Fiziksel Özellikler: Kaniş köpekler kıvırcık ve sık tüylere sahiptir. Bu tüylerin nispeten sert olduğundan söz etmek mümkündür. Beyaz, siyah, kahverengi gibi farklı renklerin değişik tonlarına sahip Kaniş köpeklerin yanı sıra birkaç farklı rengi bir arada barındıran Kaniş köpekler de mevcuttur. Ancak gözleri yaygın olarak koyu renktedir. Oval şekliyle de ayrı bir şirin görünüm oluşturur. Kaniş köpeklerin spesifik özelliklerinden biri de kulaklarıdır. Kafalarının iki yanında uzanan belirgin kulakları Kaniş köpeklerin sevimli görünümünü pekiştiren bir faktörü oluşturur.

Kaniş köpekler kıvırcık ve sık tüylere sahiptir. Bu tüylerin nispeten sert olduğundan söz etmek mümkündür. Beyaz, siyah, kahverengi gibi farklı renklerin değişik tonlarına sahip Kaniş köpeklerin yanı sıra birkaç farklı rengi bir arada barındıran Kaniş köpekler de mevcuttur. Ancak gözleri yaygın olarak koyu renktedir. Oval şekliyle de ayrı bir şirin görünüm oluşturur. Kaniş köpeklerin spesifik özelliklerinden biri de kulaklarıdır. Kafalarının iki yanında uzanan belirgin kulakları Kaniş köpeklerin sevimli görünümünü pekiştiren bir faktörü oluşturur. Ortalama Ağırlık ve Yükseklik: Kaniş köpekler boyut açısından 3 farklı türe sahiptir. Ancak en küçüğünden en büyüğüne tüm Kaniş köpekler boyut dışında benzer özellikler gösterir. Standart Kaniş köpekler 20 ile 32 kilogram, yükseklik olarak ise 38-62 santimetre aralığındadır. Daha küçük olan minyatür Kaniş köpekler ortalama 7 kilogram ağırlık ve 30 santimetre yüksekliğe sahiptir. En küçük yani toy Kaniş köpekler ise ortalama 3,5 kilogram ve 25 santimetre fiziksel özellik gösterir. Dişi Kaniş köpekler erkek olanlara göre daha düşük ağırlık ve yüksekliğe sahiptir.

Kaniş köpekler boyut açısından 3 farklı türe sahiptir. Ancak en küçüğünden en büyüğüne tüm Kaniş köpekler boyut dışında benzer özellikler gösterir. Standart Kaniş köpekler 20 ile 32 kilogram, yükseklik olarak ise 38-62 santimetre aralığındadır. Daha küçük olan minyatür Kaniş köpekler ortalama 7 kilogram ağırlık ve 30 santimetre yüksekliğe sahiptir. En küçük yani toy Kaniş köpekler ise ortalama 3,5 kilogram ve 25 santimetre fiziksel özellik gösterir. Dişi Kaniş köpekler erkek olanlara göre daha düşük ağırlık ve yüksekliğe sahiptir. Karakteristik Özellikler: Kaniş cinsi köpeklerin en öne çıkan özellikleri akıllarıdır. Buna ek olarak gururlu yapıları ile de dikkat çekerler. Birçok köpek cinsinden farklı olarak diğer köpeklerle, çocuklarla ve kedilerle rahatlıkla anlaşabilirler. Ancak bunun için küçüklük döneminden itibaren sosyalleştirilmeleri önemlidir. Eğitilmeye açık köpeklerdir. Oldukça enerjik ve hareketli olmalarından dolayı oyun oynamaktan da büyük keyif alırlar. Sahiplerine fazlasıyla düşkün oldukları için yalnız kalmaktan hiç hoşlanmazlar. İyi bir yüzücü oldukları için su köpeği olarak da tabir edilirler.

Kaniş Nasıl Bakılır?

Kaniş köpek sahibi olan veya olmayı planlayan kişilerin sahip olması gereken bilgiler şunlardır: