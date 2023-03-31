Haberler Yaşam Haberleri Kanister Valfi Nedir? Kanister Valfi Arızası Nasıl Anlaşılır, Çalışmazsa Ne Olur?
Giriş Tarihi: 31.3.2023 11:33 Son Güncelleme: 31.3.2023 11:33

Kanister Valfi Nedir? Kanister Valfi Arızası Nasıl Anlaşılır, Çalışmazsa Ne Olur?

Benzin buharının salınımını engellemeyi sağlayan kanister valfi nedir ve nasıl çalışır diyenler olabilir. Benzin Buharı Emisyon Kontrol Sistemi'nin bir parçası olan kanister valfi arızası nasıl belli olur, bunu anlamayı sağlayan bazı belirtiler bulunur. Kanister valfi çalışmazsa ne olur, bu durumda aracı da çalıştırmak mümkün olmayabilir. Peki kanister valfi temizliği nasıl yapılır?

Kanister Valfi Nedir? Kanister Valfi Arızası Nasıl Anlaşılır, Çalışmazsa Ne Olur?

Kanister valfi nedir, çevreyi araçlar tarafından salınan zehirli gazlardan korumaya yardımcı bir bileşendir. Nasıl çalışır diyenler, bu parçanın benzin buharını geri dönüştürmesi için tekrar motora gönderdiğini bilmelidir. Kanister valfi arızası nasıl belli olur, bunu anlamak için bazı belirtilerin neler olduğu öğrenilmelidir. Sürücüler kanister valfi çalışmazsa ne olur diye sorabilir. Kanister valfi temizliği nasıl yapılır?

Kanister Valfi Nedir?

Araçların birçoğunda bulunan "Benzin Buharı Emisyon Kontrol Sistemi"nin en önemli parçalarından biri olan kanister valfi, benzin buharının çevreye yayılmasına engel olur. Atmosferi benzin buharından korurken, bunu motora geri göndererek tekrar kullanılmasını sağlar. Çünkü araçların yakıt depolarında bulunan benzinin önemli bir bölümü buhar halindedir.

Kanister valfi EVAP sistemi sayesinde buharı depolar ve yakıt olarak kullanıma hazır hale getirir. Bu parça, benzin buharını tekrar yakıt haline getirmekten sorumludur. Motor bilgisayarının yönettiği kanister valfi, emme manifoldu ve EVAP bidonun arasında yer alır. Kanister filtresi olarak da bilinir ve motor kapalıyken vanası da kapalıdır. Motor çalışmaya başladıktan sonra bilgisayar tarafından hareketleri kontrol edilen kanister valfi, belli aralıklarla veya devamlı olarak çalıştırılır. Arızalanması durumunda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar.

Vakum kaçağı oluşturduğu için rölanti düzensizleşir.

Hava ile yakıt oranı dengesizleşir ve motorun çalışması zorlaşır.

Aracın performansı düşer.

Yakıt buharı dışarı verilir ve geri dönüştürmek imkansızdır.

Kanister Valfi Nasıl Temizlenir?

EVAP sisteminde bulunan kanister valfinde herhangi bir sorun meydana geldiğinde arıza lambası yanmaya başlar. Bu genellikle tıkanma, kırılma veya çatlama nedeniyle olur. Eğer kirlenmeden dolayı çalışmıyorsa, o zaman temizlenmesi gerekir. Bu uygulama için bir oto teknik servisine gitmek daha doğru olur. Eğer kanister valfi eskimiş, hasarlı, çatlak veya kırık ise o zaman değiştirilmesi tavsiye edilir. Aksi halde aracın sağlıklı çalışmasını beklemek hata olur.

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Kanister Valfi Nedir? Kanister Valfi Arızası Nasıl Anlaşılır, Çalışmazsa Ne Olur?
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