Kanlı biten kavgaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul'daki havalimanlarında, turist yolcu karşılama işi yapan 2 grup arasında 7 Eylül 2024 tarihinde tartışma çıktı. 2 grubun üyeleri konuşmak ve bir anlaşmaya varmak için Pendik'te bir kıraathanede araya geldi. Gruplar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada, Süleyman Üzümcü (37) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 20 şüphelinden 14'ü ise tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheliler Lazgin Üzümcü, Sedat Altun, Serhat Altun ve şüpheli Mustafa Baykal'ın birbirlerine ateş ettikleri sırada çarpraz ateş arasında kaldığı, bu nedenle Süleyman Üzümcü'nün ölümünden ayrı ayrı sorumlu oldukları ifade edildi. 20 şüpheliye 20 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi gibi çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edildi.