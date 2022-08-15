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Giriş Tarihi: 15.8.2022 16:24

Kanlı Dövüş konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanlı Dövüş filmi sinemaseverlerle buluşacak!

Kanlı Dövüş filmi 15 Ağustos Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Orijinal adı Lady Bloodfight olan filmin yönetmen koltuğunda Chris Nahon oturuyor. 2016 yılı yapımı filmin oyuncu kadrosunda Amy Johnston, Muriel Hofmann gibi isimler yer alıyor. Peki; Kanlı Dövüş filmi konusu nedir? Kanlı Dövüş filmi oyuncuları kimler?

Kanlı Dövüş konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanlı Dövüş filmi sinemaseverlerle buluşacak!

Kanlı Dövüş filmi konusu ve oyuncuları medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Sorunları olan genç ve güzel bir kadının, sırt çantasıyla gittiği Hong Kong'ta kendisini soymaya çalışan üç hırsızdan kurtulmasıyla başlayan filmin sürükleyici hikayesi izleyenleri ekrana kilitleyecek. Peki; Kanlı Dövüş konusu nedir? Kanlı Dövüş filmi oyuncuları kimler?

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU

Sorunları olan genç ve güzel bir Amerikalı kadın, sırt çantasıyla gittiği Hong Kong'ta kendisini soymaya çalışan üç hırsızdan kurtulunca, bir Wudang şampiyonu olan Shu'nun dikkatini çeker. Genç kadını dünyanın en büyük gizli kadınlararası dövüş sanatları turnuvasına sokmak üzere yetiştirmeye karar verir. Aylar süren yoğun ve insafsız bir hazırlıktan sonra Jane, aralarında Shu'nun en büyük rakibi olan Shaolin ustası Wai'nin çırağı Ling'in de olduğu, dünyanın en ölümcül kadınlarının karşısına çıkmaya hazırdır.

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Lady Bloodfight

Yönetmen : Chris Nahon

Yapım Yılı : 2016

Oyuncular : Amy Johnston, Muriel Hofmann, Kathy Wu, Jenny Wu, Jet Tranter

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Kanlı Dövüş konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanlı Dövüş filmi sinemaseverlerle buluşacak!
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