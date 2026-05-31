Kanlı hesaplaşmaya 6 tutuklama geldi

İstanbul Şişli
'de 26 Mayıs gecesi saat 01.00 sıralarında bir işyerinde iddiaya göre, mekânda oturan iki grup arasında bir anda önce sözlü tartışma sonra kavga çıktı. Bu kavga sonucunda 29 yaşındaki Doğuş Cebeci öldü. Olayın ardından toplam 7 şüpheli ile olayın merkezindeki Aysu G.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 29 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Aysu G.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.