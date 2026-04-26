Kanlı husumet barışla bitti

Siirt'in Eruh ilçesinde 1 kişinin ölmesine ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan kavganın ardından aileler arasında başlayan husumet, barışla sonuçlandı. Dönerdöver köyünde 9 Haziran 2025'te Koç ve Sevgin aileleri arasında çıkan, baba Sait Koç'un (72) hayatını kaybettiği, oğlu Emrah Koç'un (19) ise ağır yaralandığı silahlı kavganın ardından ailelerin barışması için kanaat önderleri araya girdi. Görüşmelerin ardından aileler arasındaki husumetin sona erdirilmesi için Dönerdöver Köyü Camisi'nde barış töreni düzenlendi.

HUZUR YEMEĞİ YENDİ

Kanaat önderlerinden Abdurrahman Olğaç, yaptıkları girişimlerin olumlu sonuçlanmasıyla bölge halkının mutluluk yaşadığını söyledi. Her iki ailenin bu süreçte barıştan yana hareket etmesinin oldukça önemli olduğunu belirten Olğaç, "Kavganın ardından burada bir huzursuzluk olmuştu. Bizler de devreye girdik. Allah razı olsun her iki aileye de bugün barış sağlandı. Bölge çok mutlu oldu, gerçekten huzur geldi. Görüyorsunuz, milletin yüzü gülüyor. Bu olaylar nedeniyle bir yıla yakındır bölge huzursuzdu. Sadece bir köy değil, bölgedeki bütün köyler rahatsızdı. Barışın sağlanmasında bizleri kırmayan ailelere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Kavgada hayatını kaybeden Sait Koç'un oğlu Muzaffer Koç da bu barışın herkese örnek olmasını diledi. Programa, Eruh İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Boztepe, Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olğaç, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Recep Teğin, Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak, köy muhtarları, çevre köyde yaşayan vatandaşlar da katıldı.