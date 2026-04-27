Kanlı kavganın sebebi ortaya çıktı: Laf atma tartışması cinayetle bitti

Kanlı olay, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 00.40 sıralarında Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde bulunan Singapur Evleri mevkiinde meydana geldi.



ABLASINA LAF ATILINCA BIÇAĞA SARILDI

İddiaya göre, Ferhat Şirin, ablası Pınar Şirin'e laf attığı gerekçesiyle Fatih Kurt ile tartışmaya başladı. Alkollü olduğu öne sürülen Fatih Kurt ile Ferhat Şirin arasındaki laf atma tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ferhat Şirin, Fatih Kurt'u göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.





HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Kurt, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Fatih Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yeri inceleme ekipleri, Singapur Evleri önünde ve cinayetin işlendiği caddede detaylı çalışma gerçekleştirirken, olayın ardından şüpheli Ferhat Şirin'i suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.