Kanola bereketi yüz güldürdü

Trakya'da yaşanan kuraklık nedeniyle ayçiçeğine alternatif olarak üreticinin ektiği kanola bitkisinden bu yıl yüksek verim bekleniyor. Bölgede yağışlı geçen günlerin ardından kanoladan tarihi verim beklediklerini belirten Edirne Lalapaşa İlçe Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Kanolalar bu sene Trakya'da mükemmel bir gelişim sağladı iklim şartlarına göre. Şu anda gördüğünüz gibi mükemmel bir verime doğru gidiyor. Tarihin en yüksek verimlerini verecek, son 15 günde iklim şartları uygun gittiği sürece, ekilme durumu olmadığı sürece mükemmel verimler vereceğini düşünüyoruz" dedi.

EKİM ALANI 3 KAT ARTTI

Öztürk, kanola ekiminin Türkiye genelinde 3 kat arttığını belirterek, "Kanolanın ekimi 20 yıldan beri Trakya'da yavaş yavaş ekiliyor. Bu sene pik seviyeye ulaştı. Üç senedir iklim değişikliklerinden ayçiçeğine zarar eden çiftçi kanola'ya yöneldi. Geçen sene Edirne'de 45 bin dönüm olan kanola bu sene 100 bin dönümlerde toplam Türkiye'de de üç katına atmış durumda. Yani her sene 100 bin ton kanola rekoltesi beklenirken bu seneki tahminler 300 bin tondu. Biz de çiftçiler olarak bir kere üç katına çıkan ve yüksek verim olmaktan dolayı yarın piyasa koşullarında zarar etmemek için, alım sıkıntısı yaşanmamak için buradan hükümetimizi, Tarım Bakanlığı'na uyarıda bulunmak istiyoruz. Buna alternatif pazarlar bulmalı. Çünkü bizim yağa ihtiyacımız çok yüksek. Bu kanola ile bunun açığını kapatabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

'400 KİLOYU GEÇERİZ'

Kanola hasadından ortalama 200 kilo verim alırken bu yıl rekor verimle 400 kiloyu geçecek hasat beklediklerini ifade eden kanola Üreticisi Kemal Keskin de "Bu yıl ise çok şükür yağışlar iyi gitti, iklim de uygun oldu. Şu an ürün çok güzel görünüyor. Tahminimiz 300 kilonun üzerinde, 400 kiloyu bulabilir. Tabii bu, bundan sonraki hava şartlarına bağlı" dedi. Kanolanın yeterince pazarı olmadığının altını çizen Keskin, "Biz çiftçi olarak üzerimize düşeni yaptık. Ürettik. Ama iş sadece üretmek değil, bunu pazarlayabilmek de önemli. En büyük endişemiz burada. Bu yıl ürün çok olduğu için pazarlamada sıkıntı yaşanabilir ya da ürün değerinin altında satılabilir. Türkiye zaten yağ ihtiyacının büyük bir kısmını dışarıdan karşılıyor. Bu kadar üretim varken, eğer doğru bir planlama yapılırsa bu açık kapatılabilir. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın devreye girip, ürünü işleyecek tesisleri aktif hale getirmesi ve yeni pazarlar oluşturması gerekiyor.

'AYÇİÇEĞİNDEN ZARAR ETTİK'

Avrupa'da kanola yağı çok yaygın kullanılıyor, hatta bazı ülkelerde ayçiçek yağından daha fazla tercih ediliyor. Bizde de bu alışkanlığın oluşması lazım"diye konuştu. Üretici Mustafa İme ise ayçiçeği üretiminden son 3 yılda zarar ettiğini söyleyerek, kanoladan güzel bir kazanç beklediğini belirtti. Kanolanın kuraklık olsa bile verim olarak ayçiçeğinden daha karlı olduğuna vurgu yapan İme, "Masraflı bir bitki olmasına rağmen kışı aşımında olduğu için biz buna daha garanti gözüyle bakıyoruz. Bu sene ben tarlama kanola ektim. Ayçiçeği yeri bırakmadım. Yağ kalitesi bakımından ayçiçeğinden yağından daha kaliteli bir yağ ama bizim Türkiye'nin şu anda bir damak zevkine hitap etmeme durumu var" dedi.