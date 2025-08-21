Kanser hastalarına gurbette ücretsiz mucizevi konaklama ve Yaşam merkezi hizmeti

Anadoluda kanser hastası olup büyükşehirlerde kalacak yeri olmadığı için tedavisini yapamayanlara yardımcı olmak için babasının vasiyeti üzerine Türk Kanser Derneği'ni açan ve buna mucizevi Konaklama yaşam Merkezi adını veren Burak Duruman bir yılda 7 bin hastaya ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi. Duruman, amansız hastalığın pençesine düşüp tedavi olan ve refakatçilerini ücretsiz konaklama hizmeti verdiklerini belirterek kanserden korkulmamasını sadece geç kalınmasından korkulması gerektiğini söyledi.

TÜRK KANSER DERNEĞİ İSTANBUL DIŞINDAN TEDAVİ İÇİN GELEN KANSER HASTALARI VE REFAKATÇİLERİNE ÜCRETSİZ KONAKLAMA DESTEĞİ SUNUYOR

Babasının vasiyeti üzerine Türk Kanser Derneği'ni kuran ve binlerce hastanın ve refakatçisinin konaklamasını sağlayan işadamı Burak Duruman , İstanbul dışından tedavi için gelen maddi imkanı kısıtlı kanser hastaları ve refakatçilerine ücretsiz konaklama desteği sağlıyor. Derneğin Beyoğlu'nda hayata geçirdiği 'Mucizevi Konaklama' ve 'Yaşam Merkezi''nde 50 oda ve 100 kişilik kapasiteyle hizmet veriliyor. Hastalara ve refakatçilerine 7 gün 24 saat yemek, psikolojik destek ve atölye imkanı sunuluyor. 1964'ten bu yana milyonlarca hastaya ücretsiz hizmet veren derneğin merkezinin tüm masrafları bağışlarla karşılanıyor.

"HASTALAR TEDAVİ SÜRESİNCE HİÇBİR MASRAF YAPMIYOR"

Anadolu'da birçok kanser hastasının tedaviyi reddettiğini söyleyen Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, "Anadolu'da kanser hastalığına yakalanan çoğu insanın tedaviyi reddettiğini gördük. Çünkü büyük onkoloji hastaneleri, tüm dünyada olduğu gibi büyük şehirlerimizde var. Ancak yatalak hastalık olmadığı için kemoterapiden sonra bağışıklık sistemi çok düşüyor. İnsanlar kalacak yer bulamıyor. Çoğunun sokaklarda, otobüs duraklarında yattıklarını biliyoruz. Bu şekilde yapılan tedavi işe yaramıyor. Bunun için çok uğraştık. Bir farkındalık olsun dedik. Onun için buraya mucize evi dedik. Aslında kanser hastası bakım konaklama merkezleri burası. Diyetisyenleri, yemekhaneleri, psikologlarıyla kendi özel odalarıyla, refakatçileri, çocuk oyun odaları ve çocuk sınıfları gibi tam teşekküllü bir kanser hasta bakım konaklama merkezi. Geçen sene yedi bin yataklama yapmışız. Bu çok önemli. İnsanlar tedavi boyunca bir iki sene kalabilirler. Hiçbir şeye para harcamak zorunda değiller. Burada en güzel şekilde üç öğün yemekleri, sıcak suları, oturma alanları ve moralleriyle beraber tedavi süreçlerindeki en büyük yan destek bu mucize evleri oluyor" diye konuştu.

DURUMAN, "BABAMIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİM"

Babasının pankreas kanserinden vefat ederken sadece burayı emanet ettiğini söyleyen Duruman, "Benim babam Türk Kanser Derneği'nin başkanıydı. Ben de bir iş adamı olarak babama yardım ediyordum. Ancak babam pankreas kanserinden vefat ederken, sana bir tek burayı emanet ediyorum dedi. Buradan ayrılmak yok. Ve tabii o vasiyeti yerine getirdim. Zor işmiş. Bilemedim aslında. Ondan sonra da ben işi gücü bıraktım. Bir aşka dönüştü. Allah'a bin şükür 60 yaşındayım. Bugünlere kadar güzel bir şekilde geldim. Benim de memleketime bir şey vermem lazım. Tam gaz babamın yolunda devam ettim" ifadelerini kullandı.

"KANSERDEN KORKMAYIN GEC KALMAKTAN KORKUN"

''Kanser artık kronik bir hastalık, yeter ki erken teşhis edilsin'' diyen Duruman, "Tarama çok önemli. Kanser hastalığı artık kronik bir hastalık. Yeter ki erken teşhis edilsin. Türk Kanser Derneği bu farkındalığı yapıyor ve aynı zamanda da nerede olursanız olun evinize en yakın yerde bu taramayı size yaptırıyoruz. Ulaşın diye, elimizden geleni yapıyoruz. Meme kanseri ve prostat kanseri en çok görülen hastalıklardır. Kanserden korkmayın. Geç kalmaktan korkun" dedi.

SEYFİ KABA "DERNEĞE GELENE KADAR BEN NEREDE KALACAĞIM DİYE KARA KARA DÜŞÜNÜYORDUM"

Kanser tedavisi gören Seyfi Kaba ise, "Burası gibi bir yerin Türkiye'nin her yerinde olmasını diliyorum. Prostat kanseriyim. Buraya gelene kadar ben ne yapacağımı bilmiyordum. Buraya geldikten sonra psikolojik olarak tedavi oldum. Aklımda hiçbir olumsuz soru ve karamsarlık kalmadı. Burası gibi bir yerin Türkiye'nin her yerinde olmasını diliyorum" diye konuştu.