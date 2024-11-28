Kanser hastası annesini evine aldı: Döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı

Beyoğlu'nda önceki gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emre İ. Beyoğlu'ndaki evde tek başına yaşıyordu. Annesi ayrı bir evde yaşıyor ama kanser hastası olmuştu. Oğlu onunla daha iyi ilgilenebilmek için kendi yanına aldı. Anne oğul aynı evde yaşamaya başladılar. Olay gününün sabahında Emre İ. İddiaya göre annesinin odasına girdiğinde onu hareketsiz olarak gördü ve hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık personelleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINAN OĞLU TUTUKLANDI

Vücudunda morluklar ve tırnak izi de görünce durumu polise bildirdiler. Eve gelen polis ekipleri yaşlı kadının oğlu Emre İ'yi gözaltına aldı. Komşulardan biri de verdiği ifadede gece saatlerinde dövülen bir kadın çığlığı duyduğunu adamın benim hayatımı bitirdin kadının ise beni öldür diye bağırdığını belirtti. Emre İ.'nin de vücudunda tırnak izleri ve yara izleri verdi. İfadesinde; "Annemle tartıştık, bana zarar vermek istedi bende engel olurken yaşandı" dediği öne sürüldü. Şüpheli oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ RAPOR BELLİ EDECEK

Yaşlı kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Meral Sertel'in kesin ölüm nedeni çıkan raporla belli olacak.