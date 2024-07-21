Kanser hastasının ilaç masraflarını SGK karşılayacak

İstanbul'da yaşayan ve akciğer kanserine yakalanan İ.H.B., tedaviye karşılık vermeyince doktorları, kanser karşısında etkinliği kanıtlanmış ilaçları kullanmasını istedi. İlk kürünü kendi imkanları ile karşılayan İ.H.B. iki ilaca 143 bin 392 TL ödedi. Daha sonraki kürleri almakta zorlanan İ.H.B. bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu. Ret cevabı alan İ.H.B., konuyu avukatı aracılığıyla yargıya taşıdı. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 36. İş Mahkemesi İ.H.B.'yi haklı bularak ara kararla ilaç masraflarının SGK tarafından ödenmesine hükmetti. Mahkemenin kararında, "İ.H.B.'nin sağlık durumu dikkate alındığında gecikme nedeniyle ciddi bir zararın oluşabileceği ihtimali dikkate alınarak tedavide kullanılan ilaçların bedelinin tedavi süresi boyunca tamamının SGK tarafından karşılanmasına hükmedilmiştir" denildi.