Kanser ilaç kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon: 34 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satışını yapan, halk sağlığını tehlikeye atan ve kamu kurum ve kuruluşlarını maddi zarara uğratan şahıslara yönelik planlı/projeli çalışmalara başlatıldığını duyurdu.

180 MİLYON TL'LİK KAÇAK İLAÇ

Soruşturma kapsamında, kanser, diyabet ve böbrek yetmezliği gibi hayati hastalıklarda kullanılan ilaçları kaçak yollarla temin ederek piyasaya süren bir şebeke deşifre edildi. Operasyonlarda piyasa değeri 180 milyon TL olan 235 bin 328 adet kaçak ilaç ele geçirildi ve 21 şahıs hakkında işlem yapıldı.

34 GÖZALTI

Savcılık talimatıyla İstanbul merkezli Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır illerinde 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı.

RUHSATSIZ İMALATHANELER ÇIKTI

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız ilaç imalat atölyeleri ile üretimde kullanılan çok sayıda makine ele geçirildi. Kaçak ilaçların internet ve el altından satışa sunulduğu belirlendi.

2 FİRARİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.