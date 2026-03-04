Kanser tarama mesajına rekor katılım

Sağlık Bakanlığı'nın başlatılan 'Ulusal Kanser Tarama Programı' kapsamında uygulanan kısa mesaj daveti sayesinde kanser taramalarında rekor seviyeye ulaşıldı. Şubat ayında günde yaklaşık 8 bin kişi meme kanseri taraması, yaklaşık 10 bin kişi serviks kanseri taraması, yaklaşık 20 bin kişi ise kolorektal kanser taraması (kalınbağırsak kanseri) yaptırdı.

39 MİLYON MESAJ

Bu yıl ocak ayının sonunda ikinci kez, uygun yaş grubundakilerin sisteme kayıtlı iletişim numaralarına 39 milyon hatırlatma mesajı gönderildi. Bu mesajlar sayesinde yaklaşık 950 bin kişi kanser taraması yaptırmak için birinci basamak sağlık tesislerine gitti. Taramalarda sonucu şüpheli çıkan vatandaşlar, üst basamak sağlık tesislerine yönlendirildi. Taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve mobil kanser tarama araçları aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Tarama faaliyetleri sayesinde 2025 yılı içerisinde yaklaşık 21 bin kişinin kanseri erken evrede teşhis edildi.

ÜCRETSİZ TARAMA

BU yıl Türkiye genelindeki KETEM sayısı 466'ya, mobil kanser tarama araçlarının sayısı ise 55'e yükseldi. 53 yeni mamografi cihazı hizmete alındı, 35 adet cihazın da kurulumuna başlandı. SMS bilgilendirmeleri, aile hekimlerinin yönlendirmeleri, kanser tarama merkezi sayılarının artırılması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi ile birlikte günlük mamografi çekim ortalaması yüzde 36 arttı.