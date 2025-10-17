Kanser tedavisinde süper aşı umudu

ABD'de bilim insanları, fareler üzerinde yapılan deneylerde melanom, pankreas ve üçlü negatif meme kanserinin büyümesini ve yayılmasını tamamen engelleyebilen yeni bir "nanoparçacık temelli süper aşı" geliştirdi. Massachusetts Amherst Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen araştırmada, aşı uygulanan farelerin yüzde 88'ine kadarının tümörsüz kaldığı tespit edildi. Bulgular, aşının sadece mevcut tümörleri küçültmekle kalmayıp kanserin oluşmasını da önleyebileceğini ortaya koydu. Çalışmanın başyazarı Prof. Prabhani Atukorale, "Bu nanoparçacıkları, bağışıklık sistemini çoklu yollar üzerinden aktive edecek şekilde tasarladık. Kanserle ilişkili antijenlerle birleştiğinde, tümör büyümesini etkileyici oranda durdurabiliyoruz" dedi.