Kanser tedavisinde umut veren gelişme

BİR bakteri türünün salgıladığı proteinle kanser hücreleri yok edildi. İspanyol bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen uluslararası bir araştırma, belirli bir bakteri türünün salgıladığı proteinin kanser hücrelerinin kendi kendini yok etmesini sağlayabildiğini ortaya koydu. Bu keşif, yeni nesil kanser tedavilerinin önünü açabilecek nitelikte. Söz konusu protein, HapA adıyla biliniyor ve Vibrio cholerae bakterisi tarafından salgılanıyor. Araştırmanın sonuçları, bilim dergisi Cell Death Discovery'de yayımlandı.