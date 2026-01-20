Kanser tedavisinde umut veren gelişme

ABD'de kanserle mücadele kapsamında yapılan çalışma umut verdi. Euronews'te yer alan habere göre, araştırma firması ImmunityBio'nun geliştirdiği yeni nesil immünoterapi yöntemi nadir görülen bir kan kanseri türü olan Waldenström Lenfoma hastalarında kemoterapisiz iyileşme sağladı. Firma, bağışıklık sisteminin doğal "katil hücrelerini" (NK hücreleri) kullanarak bir çalışma yaptı. Tedavi gören iki kişide hastalık tamamen temizlendi. Kemik iliğinin yüzde 95'i tümörle kaplı olan ve standart tedavilerin işe yaramadığı bir hastada, sadece 4 dozdan sonra tam iyileşme gözlendi. Çalışmada standart tedavilere yanıt vermeyen 4 hastanın tamamında hastalık kontrol altına alındı. ImmunityBio kurucusu Dr. Patrick Soon-Shiong, bu başarının bağışıklık sistemini yeniden aktive ederek kanseri kontrol altına alma tezini doğruladığını belirtti.