Haberler Yaşam Haberleri Kanser tedavisinden dönüyorlardı: Feci kazada can veren karı-koca yan yana defnedildi!
Giriş Tarihi: 14.05.2026 16:13

Antalya–Isparta kara yolunda direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı yönden gelen mermer blok yüklü tırla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kadının kanser tedavisi gördüğü, Antalya'da yapılan hastane kontrollerinin ardından eşiyle birlikte Isparta'ya dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Cenazeler, bugün memleketleri Yalvaç ilçesine getirilerek, Aşağı Tırtar köyü camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından karı-koca gözyaşları eşliğinde yan yana toprağa verildi.

İHA Yaşam
Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Aksu ilçesi Kayadibi Mahallesi Antalya-Isparta yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Isparta yönüne seyir halindeki Ali Çapraz'ın kullandığı 53 AHL 239 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce karşı yönden gelen tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrularak yine karşı yönden gelen Bekir Ş.'nin kullandığı 07 CHK 136 plakalı mermer blokların yüklü bulunduğu tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Daha öncede onlarca kazanın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Ali Çapraz (63) ve yolcu olarak bulunan eşi Sevda Çapraz'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı yaralı olarak atlatan tır sürücüsü Bekir Ş. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik jandarma ve polis ekipleri tarafından uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDILAR

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeler, Yalvaç Aşağı Tırtar köyü camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları eşliğinde yan yana toprağa verildi. Öte yandan hayatını kaybeden kadının kanser tedavisi gördüğü, Antalya'da yapılan hastane kontrollerinin ardından eşiyle birlikte Isparta'ya dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Cenazeye Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Başkomiser Ramazan Sayım, Komiser Ali Aykut Kerpiçci, ilçe emniyetine bağlı polisler ve köy halkı katıldı. Taziyeleri merhumların oğulları İbrahim ve Yalçın Çapraz kabul etti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
