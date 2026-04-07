Kanserde sağ kalım oranında büyük artış

Hematoloji ve Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Öztürk Ateş, kanserin artık çaresiz bir hastalık olmadığını açıkladı. Ateş, 2026 ABD verilerine göre 5 yıllık sağ kalım oranlarının yüzde 70'e ulaştığını, kanserin 'korkulan' değil 'yönetilen' hastalığa dönüştüğünü ifade etti. Ulusal Kanser Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Ateş, Türkiye'de kanser sağ kalım oranları konusunda istatistiğin henüz sunulmadığını belirtti. Ateş, geçmişte umutsuz kabul edilen metastatik (kanserin kaynağını aldığı organdan daha uzak bölgeye yayılması) hastalıkta sağ kalım oranlarının yüzde 17'den yüzde 35'e yükselerek 2 kat arttığını söyledi. Ateş, "Erken tanı, biyolojik hedefleme, kişiselleştirilmiş tedavi stratejileri ile kanserde paradigma değişti. Kişiselleştirilmiş mRNA teknolojisi, her hastaya özel kişiselleştirilmiş immünoterapi kavramının en ileri örneği haline geldi. Aşılar, bağışıklık sistemine mikrometastatik hastalığı tanıma ve ortadan kaldırma yeteneği kazandırarak, görünmeyen rezidüel (hastalık sonrası geride kalan etki) hastalıkla mücadelede kritik rol oynuyor" dedi.