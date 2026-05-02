Kansere karşı ‘akıllı hücre’

Türkiye, kanser tedavisinde ileri teknolojiler arasında yer alan CAR-T (immünoterapi türü) hücre tedavisini artık kendi altyapısıyla uyguluyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Prof. Dr. Ümit Kervan, bu yöntemin hastadan alınan hücrelerin özel işlemlerden geçirilerek yeniden hastaya verilmesi esasına dayandığını anlattı. Kervan, "Bu süreçte hücrelere kanserle savaşma yeteneği kazandırılıyor. Böylece mevcut kanser yükünün azaltılması ve hastalığın tekrarının önlenmesi amaçlanıyor. Öncelikle hematolojik kanserlerde kullanılan bu yöntem, geleceğin en umut verici tedavilerinden biri olarak değerlendiriliyor. Etlik Şehir Hastanesi bünyesinde uluslararası standartlarda bir laboratuvar kurduk. Merkez kamuda tescillenmiş ilk ve tek merkez" dedi.

"SONUÇLAR YÜZ GÜLDÜRÜYOR"

İlk hastanın tedavisine başlandığını söyleyen Kervan, "Bugüne kadar yaklaşık 12 hastaya CAR-T tedavisi uygulandı. 3 hastamız ise işlem hazırlık sürecinde. Yakında 15. hastamız da bu tedaviden yararlanacak. Tedavi uygulanan hastalarımızın sonuçları son derece yüz güldürücü. Tüm hastalarımız yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürüyor, kanser yüklerinde belirgin azalma, tümör tutulumlarında ise ciddi gerileme gözleniyor. Temel hedefimiz, dünyada kullanılan tüm CAR-T tedavilerinin ülkemizde üretilebilir hale gelmesi. Yüksek maliyetli olan bu tedavinin, hastalarımızın yurtdışına gitmesine gerek kalmadan, ülkemizde ve uluslararası standartlarda uygulanabilir hale gelmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca yalnızca kan kanserlerinde değil bazı kronik hastalıklarda da kullanılabilmesi için dünya genelinde yoğun araştırmalar yürütülüyor" diye konuştu.