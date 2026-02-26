Kansere yakalanan Emek öğretmene öğrencilerinden anlamlı ziyaret

26 yıllık öğretmen bir çocuk annesi edebiyat öğretmeni Emek Kansu, geçtiğimiz aralık ayında ağrı şikayeti ile gittiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testlerinde lenfoma kanseri olduğunu öğrendi. Aldığı bu haberle yıkılan Emek Kansu öğretmen ailesine, meslektaşlarına ve öğrencilerine durumu gözyaşları içinde açıkladı. Emek öğretmen hemen tedavilere başladı.

ÖĞRENCİLERDEN ZİYARET

Emek Kansu öğretmenin hastalığının 3'üncü ayında kapısının zili çaldı. Kapıyı açan Emek öğretmen öğrencilerinin elleri çiçekli karısında görünce gözleri yaşararak, duygulu anlar yaşadı. Öğrencileri ona sarılarak, "Geçmiş olsun öğretmenim. Sizi çok özledik, en kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı ve aramıza dönmenizi diliyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldular. Öğretmen Kansu öğrencilerinin bu dilekleri karşısında duygulu anlar yaşadı.

BANA EN GÜZEL İLAÇ OLDU

Meslekte 26'ncı yılına giren öğretmen Emek Kansu öğrencilerinin bu ziyaretinin en güzel ilaç olduğunu söyledi. Öğrencilerinin bu ziyaretinin kendisine moral olduğunu da belirten Kansu, "İyi ki varsınız. İyi ki benim öğrencimsiniz. Sizler bana hem moral hem ilaç oldunuz. Sizin sevginiz ile bu hastalığı yeneceğim. En kısa sürede de aranıza dönüp sizleri ben mezun edeceğim" diyerek memnuniyetini dile getirdi.