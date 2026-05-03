Kanseri yendi stadyumda kutladı

'nın Ilgın ilçesinde henüz 1 yaşındayken kanser tanısı alıp yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Hatice Umay Fırtına sağlığına kavuştu. Minik Umay'ın iyileşmesi ailesi kadar akrabaları ile ilçe halkını da mutlu etti. İlçe stadyumunda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, balon uçurarak Umay'ın zaferle sonuçlanan mücadelesini kutladı. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşanırken aile bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti. Minik Umay'ın annesi Huriye Fırtına, "Kızım 1 yıldır kanser hastasıydı. Tedavi sürecimiz gayet olumlu geçti ve zaferi kazandık. Onun sevinci için hep beraber balon uçurduk" dedi.