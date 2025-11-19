Kanseri yendi, trafik magandası katletti

Giresun'da trafikteki kaza sonrası çıkan kavgada sürücü İlhan İhtiyaroğlu'nun (38) darbeleriyle hayatını kaybeden emekli öğretmen Abdullah Coşkun (68), Tirebolu ilçesi Karademir Köyü'nde toprağa verildi. Coşkun'un kanser hastalığını, doktor kızı Ayşe Coşkun Beyan'ın 3 yıl süren tedavisiyle yendiği ortaya çıktı. Kaza anında otomobilde bulunan Coşkun'un eşi Hanife Coşkun, "Bize çarpan araç, önümüzü kesti. Araçtan inen sürücü küfürler etmeye, şoför camını yumruklamaya başladı. Eşim camı açıp 'Ne oluyor' demeye kalmadan yumruk attı. Araçtan çıkarıp tekme tokat dövmeye başladı. Eşim yere düşünce de tekmelemeye devam etti. Beni de yakamdan tutup yere savurdu. Eşim o sırada çoktan gitmişti" dedi. Coşkun'un Göğüs Hastalıkları Uzmanı kızı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan da "3 yıldır akciğer kanserinde mucize yarattık. 1 hafta önce taramasını yaptık, hiçbir şeyi kalmamıştı. Sevinçle memlekete geliyorlardı. Babam kanseri yendi ama caniyi yenemedi. Adalet istiyoruz. Bu caninin sokağa, insan içine çıkmaması lazım. Hepimiz bunlar yüzünden tehlikedeyiz" diye konuştu. Katil zanlısı İhtiyaroğlu tutuklandı. DHA