Kanseri yenen şehit kızı pilot koltuğuna oturdu

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TUSAŞ saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin kızı Ece Naz Ekici'yi ağırladı. Kanseri yenen 10 yaşındaki Ece Naz annesinin izinden giderek pilotluk mesleğine bir adım daha attı. Prof. Bolat, Ece Naz'ı THY hangarlarında gezdirdi ve pilot koltuğuna oturttu. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Bolat, "Cesaretiyle kanseri de yenmeyi başarmış Ece Naz, TUSAŞ mensubu annesi Zahide Güçlü Ekici gibi havacılık sevdalısı. Test pilotu olmak istediğini söylemişti.

Biz de onu hangarlarımızda gezdirerek uçaklarımızı yakından incelemesini sağlamıştık. O gün gözlerindeki ışıltıyı unutmak mümkün değil. Ziyaretimize, THY'de ikinci pilot olarak görev yapan ve havacılık sevgisini teknisyen babasından devralmış Başak Bensu Bayramoğlu da katılmıştı. Ece Naz, merak ettiği tüm soruları kendisine sorarken, havacılığın kuşaktan kuşağa aktarılan bir tutku olduğunu bir kez daha görmüştük. Ece Naz'ın bir gün Türk havacılığının gökyüzündeki gururu olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.