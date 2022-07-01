Kantaron Yağı Nasıl Kullanılır? Kırmızı Ve Sarı Kantaron Yağı Faydaları Neler, İçilir Mi?

Sarı kantaron yağı nasıl kullanılır sorusuna farklı şekillerde yanıt vermek mümkün olabilir. Özellikle mide problemi yaşayan kişiler mide için kantaron nasıl kullanılır sorusu oldukça merak edilen bir konu. Bu yağı kimler kullanamaz, zararları ve yan etkileri neler gibi konular detaylı olarak araştırıldıktan sonra kullanımına başlamak gerekir. Kırmızı ve sarı kantaron yağı faydaları neler, içilir mi sorularını sizler için yanıtladık.

Kantaron Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Kantaron yağı, kantaron bitkisinden yapılan doğal bir yağ türüdür. Bu yağı haricen ya da dahilen kullanmak mümkün olabilir. Yanık ya da yara üzerine birkaç damla şeklinde damlatmak kullanım için yeterlidir. Aynı zamanda bakım yağı olarak da kullanabilirsiniz. Güneşe çıkmayacağınız zamanlarda gece uyku sırasında damlatarak masaj yapmanız kullanım türlerinden biridir. Alerji durumu bulunmuyor ise tüm gece vücudunuzda kalmasında herhangi bir sorun bulunmaz.

Kantaron Yağının Yağı Günde Kaç Defa Sürülür?

Kantaron yağını günde 2 defa kullanmak yeterlidir. Bu yağı sabah ve akşam olacak şekilde kullanabilirsiniz. Direkt güneşe çıkmayı planlamadığınız zamanlarda kullanmak büyük bir öneme sahiptir. Gece uykusu öncesinde masaj yaparak uyguladığınızda etkilerinden daha iyi bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Kantaron Yağını Kimler Kullanamaz?

Kantaron yağını kullanmak konusunda kişiler belirli noktalara dikkat etmek durumundadır. Özellikle hamilelik ve lohusalık dönemlerinde kadınların bu yağı kullanmaması ya da kontrollü kullanması gerekir. Cilt problemleriniz varsa ya da çok hassas bir bünyeye sahipseniz yine kantaron yağı kullanımı önerilen konulardan değildir. Kronik hastalığı olanlarda mutlaka doktora danışarak kullanması gerekir.

Kırmızı ve Sarı Kantaron Yağı Faydaları Neler, İçilir mi?

Sarı ve kırmızı kantaron yağı son derece faydalıdır. Ancak kullanımda her zaman uygun doza dikkat etmek gerekir. En önemli faydaları arasında şunları saymak mümkün olabilir:

Cilt üzerindeki lekelerin giderilmesine yardımcı olan bir yağdır.

Alternatif tıpta sıklıkla kullanılır.

Cilde uygulandığında parlak ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.

Yanık ve sivilce izlerinin giderilmesine destek verir.

Enfeksiyon ile mücadelede etkilerinden yararlanılabilir.

Deri üzerinde ki enfeksiyonların iyileşmesinde yardımcı olur.

İçildiğinde sindirime yardımcı olur.

Yemek öncesinde az miktarda tüketmek kabızlık ve şişkinliği önler.

Saça oldukça faydalıdır. Parlamasına ve daha dolgun görünmesine yardımcı olur.

Kantaron yağında iki farklı renk vardır. Her ikisi de temelde aynı bitkiden üretilir. Ancak kırmızı kantaron yağı taze bitkilerden olur. Sarı kantaron ise kurutulmuş bitkilerden elde edilir.

Kantaron Yağı Zararları Neler?

Kantaron yağını kullanmadan önce mutlaka yan etkilerini bilmek gerekir. Her bitki türünde olduğu gibi kantaron bitkisinde de aşırı kullanma neticesinde birtakım yan etkiler ortaya çıkabilir. Kantaron yağını uzun süreli ve yoğun olarak kullanmak kaşıntıya neden olabilir. Dahilen kullandığınızda çok fazla kullanılması kan şekerini daha fazla düşürebilir. Hamile kadınların kullanması önerilen bir durum değildir. Yüze uygulandığında eğer güneşe çıkılır ise ciltte lekelere neden olabilir. Böyle durumlarda mutlaka doktora danışmanız gerekir.